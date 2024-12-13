ترتيب الدوري الاسباني قبل مباريات اليوم الجمعة

الفجر الرياضي
ترتيب الدوري الاسباني
ترتيب الدوري الاسباني

يقدم لكم موقع الفجر الرياضي، جدول ترتيب بطولة الدوري الإسباني في موسمه الحالي، قبل انطلاق مباريات اليوم الجمعة الموافق 13 ديسمبر الجاري.

موعد مباراة اليوم في الدوري الإسباني

ويلتقي فريق فالنسيا مع نظيره بلد الوليد، مساء اليوم الجمعة في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.

ويواصل فريق برشلونة صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري الإسباني في موسمه؛ برصيد 38 هدف، ويليه غريمه التقليدي ريال مدريد، في المركز الثاني بواقع 36 نقطة.

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موعد مباراة فالنسيا وبلد الوليد في الدوري الاسباني والقنوات الناقلة

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ترتيب الدوري الألماني قبل مواجهات اليوم الجمعة

جدول ترتيب الدوري الإسباني قبل مباريات اليوم

1- برشلونة 38 نقطة.
2- ريال مدريد 36 نقطة.
3- أتلتيكو مدريد 35 نقطة.
4- أتلتيك بيلباو 32 نقطة.
5- فياريال 26 نقطة.
6- ريال سوسييداد 24 نقطة.
7- أوساسونا 24 نقطة.
8- ريال مايوركا 24 نقطة.
9- جيرونا 22 نقطة.

10- سيلتا فيجو 21 نقطة.

11- ريال بيتيس 21 نقطة.

12- إشبيلية 19 نقطة.

13- رايو فاليكانو 19 نقطة.

14- لاس بالماس 18 نقطة.

15- خيتافي 16 نقطة.

16- ديبورتيفو ألافيس 15 نقطة.

17- ليجانيس 15 نقطة.

18- إسبانيول 13 نقطة.

19- فالنسيا 10 نقاط.

20- بلد الوليد 9 نقاط.

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