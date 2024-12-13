ريال مدريد يتراجع عن صفقة الفيراري

كشفت تقارير إعلامية إسبانية، إلى أن ريال مدريد تراجع عن فكرة التعاقد مع الدولي الكندي ألفونسو ديفيز نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميزونخ الألماني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال الإعلامي ماريو كورتيجانا، أن النادي الملكي قرر التراجع عن التعاقد مع ديفيز في الميركاتو الصيفي، حيث لم يتخذ الريال أي خطوة إيجابية نحو الصفقة.

ويسعي نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي للتعاقد مع ديفيز في الميركاتو الصيفي المقبل، حيث أشارت التقارير إلى أن الشياطين الحمر قدموا عرضًا ضخمًا من جل اغراء اللاعب بالانضمام إلى صفوفهم.

موعد مباراة ريال مدريد المقبلة

ينزل ريال مدريد ضيفًا ثقيلًا على رايو فاليكانو، مساء غدًا السبت على ملعب "تيريزا ريفيرو"، في المباراة التي ستجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 36 نقطة، متخلفًا بفارق نقطتين فقط خلف برشلونة المتصدر، وسيسعى الفريق إلى الفوز على فاليكانو من أجل تصدر الليجا.

