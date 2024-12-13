نجم برشلونة يقترب من الرحيل في الميركاتو الشتوي

الفجر الرياضي
برشلونة
برشلونة

كشفت تقارير صحفية إسبانية، إلى أن بابلو توري لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني بات قريبًا من الرحيل عن البلوجرانا خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

 نجم برشلونة يقترب من الرحيل في الميركاتو الشتوي

وأشارت صحيفة "سبورت" الإسبانية، أن بابلو توري لم يشارك مع برشلونة سوي في 72 دقيقة منذ شهر أكتوبر الماضي، مما يجعله مرشحًا قويًا للرحيل عن الفريق الكتالوني في الميركاتو الشتوي.

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ويحتل برشلونة المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم برصيد 38 نقطة، إلا أنه لعب مباراة زائدة عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني (36 نقطة) وعن أتلتيكو مدريد صاحب المرتبة الثالثة (35 نقطة).

ويتواجد الفريق الكتالوني في المركز الثاني في جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا برصيد 15 نقاط، حيث تأكد تأهله إلى الدور المقبل من البطولة الأوروبية العريقة.

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