استقرار أسعار الدواجن والبيض في الأسواق اليوم

استقرار أسعار الدواجن والبيض في الأسواق اليوم

الاقتصاد
استقرار أسعار الدواجن
استقرار أسعار الدواجن والبيض في الأسواق اليوم

استقرار أسعار الدواجن والبيض في الأسواق اليوم.. شهدت أسعار الدواجن والبيض استقرارًا ملحوظًا صباح اليوم الجمعة، 13 ديسمبر 2024، بعد فترة من التذبذب بين الارتفاع والانخفاض خلال الأيام الماضية.

أسعار الدواجن

استقرار أسعار الدواجن والبيض في الأسواق اليوم

الدواجن البيضاء: بلغ سعر الكيلو 76 جنيهًا بالمزرعة، ويباع للمستهلك بسعر يصل إلى 86 جنيهًا.

الدواجن الحمراء (الساسو): تراوح سعرها بين 82 و83 جنيهًا للكيلو بالمزرعة، بينما يصل إلى المستهلك بسعر يتراوح من 92 إلى 93 جنيهًا.

الدواجن البلدي: وصل سعر الكيلو إلى 120 جنيهًا بالمزرعة، ليباع للمستهلك بسعر 130 جنيهًا.

دواجن الأمهات البيضاء: استقر سعر الكيلو عند 59 جنيهًا بالمزرعة.


منتجات الدواجن

البانيه: تراوح سعر الكيلو في الأسواق بين 190 و195 جنيهًا حسب المنطقة.


أسعار البيض

البيض الأحمر: بلغ سعر الكرتونة 148 جنيهًا جملة، وتُباع للمستهلك بسعر 158 جنيهًا.

البيض الأبيض: سجلت الكرتونة 147 جنيهًا جملة، وتُباع للمستهلك بـ157 جنيهًا.

البيض البلدي: وصلت الكرتونة إلى 150 جنيهًا، وتُباع للمستهلك بسعر 160 جنيهًا.


أسعار الكتاكيت

الكتكوت الأبيض: سعره اليوم 33 جنيهًا.

الكتكوت الساسو: يتراوح سعره بين 17 و18 جنيهًا.

الكتكوت الساسو بيور: يتراوح بين 18 و19 جنيهًا.

الكتكوت البلدي: سعره يتراوح بين 6 و7 جنيهات.


يأتي هذا الاستقرار في ظل تحركات ملحوظة في الأسعار خلال الأيام الماضية، ما ينعكس على قرارات الشراء للمستهلكين.

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