أسعار الفاكهة اليوم الجمعة 13-12-2024 في الدقهلية

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الفاكهة اليوم
الفاكهة اليوم

شهدت أسعار الفاكهة في أسواق محافظة الدقهلية، ثباتا في الأسعار، اليوم الجمعة، بجميع أسواق مراكز المحافظة.

وتنشر بوابة الفجر أسعار الفاكهة اليوم، في مراكز محافظة الدقهلية.

أسعار الفاكهة جاءت كما يلي:

موز بلدى 20 جنيه

خوخ طعميه 130 جنيه

كريز سورى. 170جنيه

مانجو سكرى بلدى. 25 جنيه

مانجو صديقه 35 جنيه

مانجو جولك 25 جنيه

مانجو عويسي 70جنيه

مانجو سكرى اسمعلاوى 50جنيه

برقوق سكرى 40 جنيه

مانجو سكرى فاخر 35 جنيه

مانجو زبده. 25 جنيه

تين بلدى 35 جنيه

بلح سيوه. 70 جنيه

تفاح بلدى فاخر 50 جنيه

شهد عراقي 20 جنيه

بطيخ اصفر منجاوى 30 جنيه الكيلو

عنب اسود. 50 جنيه

عنب بناتى احمر 50 جنيه

عنب بناتى ابيض 50 جنيه

عنب رد احمر 25 جنيه

كوز عسل 20 جنيه

بطيخ كبيره. 120جنيه

خوخ سكرى فاخر 50 جنيه

خوخ بلدى فاخر ٥٠ جنيه

كنتالوب عرايشي 20 جنيه

برتقال بلدى قطيع. 20جنيه

تفاح سكرى ايطالي 75 جنيه

تفاح اصفر ايطالي. 75 جنيه

تفاح احمر سورى 100 جنيه

تفاح اصفر سورى 100جنيه

تفاح بولندى 65 جنيه

تفاح لبنانى احمر 65 جنيه

تفاح اخضر (دايت) 150 جنيه

كيوى ايطالي 150 جنيه

كيوى ايرانى 200 جنيه

افوكادو كيني 200 جنيه

اناناس سكرى 150جنيه

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