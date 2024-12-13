كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن موقف الدولي الفرنسي كيليان مبابي نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني، من المشاركة في نهائي كأس القارات للأندية "الإنتركونتيننتال".

موقف نجم ريال مدريد من المشاركة في نهائي كأس القارات للأندية

ووفقًا لما نشرته صحيفة "ماركا" الإسبانية، فأنه سيكون من الصعب مشاركة كيليان مبابي مع ريال مدريد في المباراة النهائية لمونديال الأندية 2024.

وأشارت الصحيفة الإسبانية، أن الفحوصات الطبية التي أجراها مبابي كشفت عن إصابته في فخد ساقه اليسري، مما سيجعله يغيب عن الملاعب لمدة 10 أيام.

وأوضحت أن تواجد النجم الفرنسي في المباراة النهائية لكأس القارات للأندية في قطر، محل شك كبير لكن إذا سافر رفقة الفرق الملكي إلى قطر فسيكون متواجدًا على مقاعد البدلاء.