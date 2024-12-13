موقف نجم ريال مدريد من المشاركة في نهائي كأس القارات للأندية

الفجر الرياضي

كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن موقف الدولي الفرنسي كيليان مبابي نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني، من المشاركة في نهائي كأس القارات للأندية "الإنتركونتيننتال".

موقف نجم ريال مدريد من المشاركة في نهائي كأس القارات للأندية

ووفقًا لما نشرته صحيفة "ماركا" الإسبانية، فأنه سيكون من الصعب مشاركة كيليان مبابي مع ريال مدريد في المباراة النهائية لمونديال الأندية 2024.

فتح باب حجز تذاكر مباراة الزمالك والمصري في الكونفدرالية

ليس وداعًا بل مجرد لقاء لاحقًا..جوزية جوميز يودع جماهير الزمالك بعد الرحيل

وأشارت الصحيفة الإسبانية، أن الفحوصات الطبية التي أجراها مبابي كشفت عن إصابته في فخد ساقه اليسري، مما سيجعله يغيب عن الملاعب لمدة 10 أيام.

وأوضحت أن تواجد النجم الفرنسي في المباراة النهائية لكأس القارات للأندية في قطر، محل شك كبير لكن إذا سافر رفقة الفرق الملكي إلى قطر فسيكون متواجدًا على مقاعد البدلاء.

كأس القارات للأندية ريال مدريد قطر مدريد

مواد متعلقة

خاص.. مصدر مقرب من كيروش يكشف شروط البرتغالي لتدريب الزمالك

آخر تطورات إصابة رباعي الزمالك
Elfagr.org

الأكثر قراءة

وكيل جوميز يكشف سبب جديد وراء رحيل المدرب عن الزمالك

نجم الأهلي يرفض الانتقال إلى بيراميدز.. وهكذا كان رده

وزير الخارجية والهجرة يلتقي الرئيس التنفيذي لـ "شركة صناعة الطيران الصينية المحدودة"

موقف نجم ريال مدريد من المشاركة في نهائي كأس القارات للأندية

ريال مدريد يتراجع عن صفقة الفيراري

أسعار الفاكهة اليوم الجمعة 13-12-2024 في الدقهلية

الأرصاد تُحذر من حالة عدم استقرار في الأحوال الجوية بهذا الموعد (فيديو)

*أشرف عبد الباقي: "بحقق أحلامي في أولادي