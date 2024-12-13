اسعار التوابل اليوم الجمعة 13-12 -2024 في محافظة الدقهلية

محافظات
التوابل اليوم
التوابل اليوم

استقرت أسعار التوابل اليوم الجمعة  ،بمحال العطارة والأسواق في محافظة الدقهلية وفقا للعرض والطلب والمستجدات اليومية.

 

وتستعرض “الفجر” اسعار التوابل بمحلات العطارة وفقا للتعاملات اليومية.

 

أسعار التوابل في محافظة الدقهلية

الفلفل الأسود بلغ سعره للكيلو 270 إلى 358جنيها.

والكمون بلغ سعره من 320 إلى 390 جنيه.

جوز الطيب حصى وزن 100 جرام 96 جنيها.
جوز الطيب مطحون بـ 90 جنيها.
حبهان ناعم وزن 100 جرام 98 جنيها

ملح ليمون وزن 100 جرام 13 جنيها.

خردل حب هندي 100 جرام 9.5 جنيه.
قرنفل حصى 100جرام  72.5 جنيه.
بيكربونات الصوديوم 100 جرام 6 جنيهات.
ينسون نجمة وزن 100 جرام 70 جنيها.
ملح هيمالايا وزن 100 جرام 65 جنيها
ينسون وزن 100 جرام 28 جنيها.

سوداني محمص وزن  100 جرام 21 جنيها.
سمسم محمص وزن 100 جرام 26 جنيها.
بردقوش وزن  100 جرام 60 جنيها.
ريحان  وزن 100 جرام 8 جنيهات.

 

قرفة مطحونة وزن 100 جرام 20 جنيها.
شوفان وزن 100 جرام 9 جنيهات.
كاكاو بودرة وزن 100 جرام 34 جنيها.
جنزبيل مطحون وزن 100 جرام 20 جنيها.

حبة البركة وزن 100 جرام 11 جنيها.
شمر وزن 100 جرام 12 جنيها.

كراوية وزن 100 جرام 12 جنيها.

سمسم أبيض وزن  100 جرام 26 جنيها.

 

مرمرية وزن 100 جرام 12 جنيها.
قرنفل مطحون 100 جرام 72.5 جنيه. 
مغات 100 جرام 18.5 جنيه.
بذور الكتان 100 جرام 7 جنيهات.
حبوب الشيا 100 جرام 24.5 جنيه.

سعر العدس

عدس أصفر ربع كيلو 20 جنيها.
بليلة كيلو 40 جنيها.
لوبيا كيلو 85 جنيها.
عدس بجبة كيلو 60 جنيها.


رز بسمتي سايب كيلو 38 إلى 70 جنيها.

ذرة فشار ربع كيلو 18 جنيها.
كيلو حمص 140 جنيها.
ربع كيلو كمون 95 جنيها.
كزبرة حصي 100 جرام 10 جنيهات.
.

كزبرة مطحونة 100 جرام 11 جنيها.
سماق وزن 100 جرام 25 جنيها.
فلفل أبيض حصى وزن 100 جرام 38 جنيها.
فلفل أبيض مطحون وزن 100 جرام 43 جنيها

لوري ناعم 100 جرام 19.5 جنيه.
بصل مجفف 100 جرام 13.5 جنيه.

اسعار التوابل اسعار التوابل اليوم الدقهليه الفلفل الأسود بذور الكتان محال العطارة

مواد متعلقة

أسعار البقوليات اليوم الجمعة 13-12 -2024 في أسواق ومحال محافظة الدقهلية

أسعار الفاكهة اليوم الجمعة 13-12-2024 في الدقهلية

نائب محافظ الدقهلية يتابع أعمال رفع كفاءة وتطوير المنطقة الصناعية بجمصه

تفاصيل جولة وكيل صحة الدقهلية ورئيس قطاع الطب العلاجى بالمستشفيات المركزية

محافظ الدقهلية خلال لقائه مساعد وزير الري: تشكيل لجنة لحصر قطع الأراضي غير المستغلة على النيل

جنايات المنصورة تقضي بإعدام قاتل شقيقه لخلاف على الميراث

محافظ الدقهلية: زيادة مقاعد انتظار المواطنين بالمركز التكنولوجي.. وسرعة الرد على الطلبات والشكاوى

كلمة المستشار " بهاء مري " قبل النطق بالحكم على المتهم بإبتزاز ابنة شيرين عبدالوهاب

Elfagr.org

الأكثر قراءة

وكيل جوميز يكشف سبب جديد وراء رحيل المدرب عن الزمالك

نجم الأهلي يرفض الانتقال إلى بيراميدز.. وهكذا كان رده

ريال مدريد يتراجع عن صفقة الفيراري

وزير الخارجية والهجرة يلتقي الرئيس التنفيذي لـ "شركة صناعة الطيران الصينية المحدودة"

موقف نجم ريال مدريد من المشاركة في نهائي كأس القارات للأندية

أسعار الفاكهة اليوم الجمعة 13-12-2024 في الدقهلية

الأرصاد تُحذر من حالة عدم استقرار في الأحوال الجوية بهذا الموعد (فيديو)

نجم برشلونة يقترب من الرحيل في الميركاتو الشتوي