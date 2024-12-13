محافظ أسيوط ووفد الاتحاد الأوروبي يزوران مصنع ليوني لتصنيع الضفائر الكهربائية بساحل سليم



تفقد اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، مصنع ليوني الذي تديره شركة leoni الألمانية العالمية لتصنيع كابلات وضفائر السيارات بالمنطقة الصناعية الغريب بمركز ساحل سليم يرافقه وفد من مستشاري التجارة في الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي برئاسة نيكولاس زيمس رئيس إدارة الإستثمار بالمفوضية الأوروبية بالقاهرة خلال زيارتهم لأسيوط لبحث ودراسة فرص الإستثمار المتاحة بالمحافظة ومعرفة والمقومات الإقتصادية والسياحية والثقافية للمحافظة لاستغلال المزايا النسبية التي تتفرد بها.

وجاء ذلك بحضور الدكتور المهندس هشام الصباغ نائب رئيس مجلس الإدارة للشئون الحكومية والتواصل المؤسسي بشركة ليوني والمهندس حازم رضا مدير مصنع ليوني فرع أسيوط وعبداللطيف عبدالمنعم رئيس مركز ومدينة ساحل سليم وأحمد السويفي وكيل وزارة الشباب والرياضة والمهندس وفاء محروس مدير إدارة الإستثمار بالمحافظة وعدد من القيادات التنفيذية ومسئولي شركة ليوني.

واستمع محافظ أسيوط ووفد الإتحاد الأوروبي إلى شرح من الدكتور المهندس هشام الصباغ عن نشأة شركة ليوني حيث تتواجد في السوق المصرى منذ قرابة 26 عامًا وتمتلك فروعا في 30 دولة حول العالم، ومنها مصر وتمثلها في مصر "ليوني مصر " بعدد 15 مصنعًا، منها مصنعين بمحافظة أسيوط، كما أستعرض استثمارات الشركة في السوق المصري، وكذا شرح حول أحدث خطوط الإنتاج لضفائر السيارات منوهًا إلى الزيارة التاريخية للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية إلى فرع الشركة بمصر في سبتمبر عام 2022، مما يؤكد حرص القيادة السياسية على تشجيع الإستثمار ودعمه وأن مصر تتمتع بمناخ إستثماري آمن.

وأكد المحافظ أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية حريصة على تشجيع الإستثمار الأجنبي في البلاد وداعمة للصناعة وتسهيل كافة المعوقات التي تقابلها، لتوفير بيئة آمنة لجلب المزيد من الاستثمارات لافتًا إلى أن الحكومة تعمل على توفير مناخ صناعي مناسب لتوطين وتنمية صناعة السيارات والصناعات المغذية لها، وأن السوق المصري يزخر بالفرص والمقومات الإستثمارية المتميزة في هذا القطاع والتي تشمل توافر المواد الخام والأيدي العاملة المدربة.

وأوضح أبوالنصر أن هذه الزيارة تأتي في إطار الحرص على دعم وتحفيز استثمارات القطاع الخاص مشيدًا بالإمكانات المتطورة التي يتميز بها المصنع الذي يعد نموذج مشرف للاستثمارات الأجنبية المضطردة النمو في صعيد مصر لافتًا إلى أن السوق المصرية تظل واعدة بالعديد من الفرص، محفزًا الشركات لزيادة استثماراتها مشيرًا إلى أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم الإستثمار وتشجيع المستثمرين، وتسعى جاهدة لتذليل أية عقبات أمامهم لإقامة مشروعاتهم للمساعدة في توفير فرص عمل للشباب، ودفع عجلة العمل لإحداث التنمية المنشودة في كافة القطاعات.

كما قام المحافظ ووفد الإتحاد الأوربي بجولة تفقدية لأقسام المصنع لتفقد سائر مراحل التصنيع ومنها مرحلة التقطيع ومرحلة الإنتاج ومرحلة التجميع حتى خروج المنتج النهائي واستمع إلى شرح من المهندس حازم رضا عن المصنع المقام على مساحة 2000 متر مربع ويضم 210 عامل وفني ومهندس مدربين على أعلى مستوى وينتج 20 ألف ضفيرة كهربائية في الأسبوع وجاري افتتاح المصنع الكائن بالمنطقة الصناعية عرب العوامر خلال الربع الأول من عام 2025 مقدما الشكر لمحافظ أسيوط على وجوده ودعمه الدائم وأفكاره التي تم طرحها لزيادة الإستثمار في المحافظة