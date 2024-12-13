وزير الخارجية والهجرة يلتقي الرئيس التنفيذي لـ "شركة صناعة الطيران الصينية المحدودة"

التقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم الجمعة الموافق ١٣ ديسمبر، "تشيان رونج" الرئيس التنفيذي لـ "شركة صناعة الطيران الصينية المحدودة" (AVIC)، ضمن لقاءاته خلال زيارته إلى بكين.

وأشار وزير الخارجية، إلى علاقات الشراكة الاستراتيجية مع الصين التي تُعد من أبرز الشركاء التنمويين والتجاريين لمصر، مشيدًا بمشروعات الشركة الصينية في السوق المصري، وفي مقدمتها مشروع القطار الكهربائي الخفيف LRT، ويتم تنفيذه بالتعاون مع وزارة النقل المصرية.

كما يُعتبر من أبرز ثمار التعاون الاستراتيجي بين البلدين، وأحد الركائز الأساسية في استراتيجية وزارة النقل لتوفير منظومة نقل متطورة وحديثة، استكمالًا للنهضة الكبيرة التي يشهدها قطاع النقل في مصر.

في سياقٍ مُتصل، نوه الوزير عبد العاطي، إلى استعداد وزارة الخارجية، بالتعاون مع الوزارات والجهات الوطنية ذات الصلة، لتقديم كافة التسهيلات التي من شأنها الإسراع بوتيرة تنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع القطار الكهربائي الخفيف، والذي يحظى بأولوية لدي القيادة السياسية في مصر في إطار العلاقات الاستراتيجية الشاملة بين البلدين الصديقين.

وأعرب وزير الخارجية، عن التطلع لتوسيع نطاق التعاون مع الشركة الصينية في مجال البنية التحتية، وكذا لتدشين أطر للتعاون الثلاثي في إفريقيا في هذا المجال الهام.

كما ثمن وزير الخارجية، الجهود التي قامت بها الشركة الصينية لتوفير برامج التدريب المهني في الصين لثلاث دفعات من المتدربين المصريين في مجالات قيادة وصيانة القطار الكهربائي الخفيف، بالتعاون مع "معهد تدريب نانينج للسكك الحديدية".

وأعرب "عبد العاطي"، عن تطلع الجانب المصري لزيادة دورية انعقاد تلك الدورات التدريبية التي تستهدف تأهيل العاملين في قطاع السكك الحديدية في مصر، في ضوء الاهتمام الذي توليه القيادة السياسية لتطوير منظومة التعليم المهني.