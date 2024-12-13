محافظ أسيوط يتفقد نادي الوليدية الرياضي بحي شرق ويوجه بتطويره

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جانب من الجولة التفقدية
جانب من الجولة التفقدية

 

 

 


تفقد اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط نادى الوليدية الرياضي بمنطقة الوليدية بحي شرق مدينة أسيوط وذلك ضمن جولاته الميدانية المستمرة على كافة القطاعات لمتابعة سير العمل ومدى تقديم الخدمات للمواطنين بمختلف فئاتهم وخاصة مع إهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدعم الأندية ومراكز الشباب لتنمية المواهب وتشجيع الشباب على المشاركة وممارسة الرياضات المختلفة وإحراز مراكز متقدمة.

رافقه خلال الجولة أحمد السويفي وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسيوط، وأحمد ثابت رئيس حى شرق أسيوط.

وحرص المحافظ، على تفقد صالات الألعاب الرياضية موجهًا بإعادة تأهيلها ورفع كفاءتها، كما إلتقى بعدد من الشباب والعاملين بالنادي واستمع لهم ولمطالبهم.

وأكد محافظ أسيوط على ضرورة تطوير النادي ورفع كفاءته لتشجيع الشباب والناشئين على ممارسة الرياضة وصقل مواهب ومهارات النشء فى الأنشطة الرياضية المختلفة باعتباره بمثابة حاضنة للمواهب الرياضية لتأهيلهم وتدريبهم والدفع بهم فى المسابقات والبطولات الرياضية وخلق مساحات لهم للإبداع في تلك الانشطة وفرصة لاكتشاف المواهب الرياضية بالإضافة إلى تعزيز روح العمل الجماعي لدى النشء مما ينعكس إيجابيًا على تنمية شخصياتهم مشيرًا إلى إهتمام المحافظة ودعمها للأندية الرياضة خاصة المتميزة منها إيمانًا بالدور الرياضي والإجتماعي والشبابي الذي تقوم به

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