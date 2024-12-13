محافظ أسيوط: إزالة 26 حالة تعدي على أراضي زراعية وأملاك دولة بمركزي القوصية والبداري

قال اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط إنه تم إزالة 26 حالة تعدي على أراضي زراعية وأملاك دولة بمركزي القوصية والبداري ضمن حملات المحافظة المكثفة التي تقوم بها في إطار المرحلة الثالثة من الموجة الـ 24 لإزالة التعديات التي تسعى من خلالها للقضاء على كافة أشكال التعديات على أراضي الدولة بالمراكز والقرى دون تهاون للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والمتابعة المستمرة من الدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية لإزالة كافة التعديات وفرض هيبة الدولة على أراضيها.

وأكد محافظ أسيوط على إستمرار حملات المرحلة الثالثة للموجة الـ 24 لإزالة التعديات بجميع مراكز ومدن المحافظة لافتًا إلى تنفيذ إزالة 26 حالة تعدي بمركزي القوصية والبداري بإجمالي مساحة 3462 متر مربع حيث قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القوصية برئاسة أسامة سحيم رئيس المركز بإزالة 14 حالة تعدي منهم 6 حالات تعدي بالمباني على أملاك الدولة ملك الوحدة المحلية بمساحة 977 متر مربع و8 حالات تعدي على أراضي زراعية ملك أهالي بمساحة 1065 متر مربع كما نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة البداري بقيادة الدكتور محمد عبدالراضي حملة تمكنت خلالها من إزالة 12 حالة تعدي منهم 5 حالات تعدي على أراضي زراعية ملك أهالي بمساحة 700 متر مربع و4 حالات تعدي اشغالات وخط تنظيم بمساحة 550 متر مربع وحالتين تعدي بالمباني على أرض أملاك دولة تابعة للإصلاح الزراعي وحالة تعدي بالمباني على أرض أملاك دولة ملك الري منوهًا إلى أن هذه الحملات تمت في وجود قوة أمنية وممثلي جهات الولاية ومسئولي الازالات وحماية الأراضي والجمعية الزراعية وبإستخدام معدات الوحدات المحلية للمركزين.

وأشار المحافظ إلى متابعته المستمرة لسير العمل بملف مواجهة التعديات على أراضي المملوكة للدولة والأراضي الزراعية وفقًا للبرنامج الزمني الذي تم إعداده لإزالة كافة التعديات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين منوهًا أن الموجة 24 من حملات الإزالة يتم تنفيذها على 3 مراحل متتالية حيث بدأت المرحلة الأولى في 12 أكتوبر واستمرت حتى الأول من نوفمبر، والمرحلة الثانية من 9 إلى 29 نوفمبر، وبدأت المرحلة الثالثة التي تستمر خلال الفترة من 7 إلى 27 ديسمبر الجاري.

وكان اللواء هشام أبوالنصر قد أعلن عن إستقبال شكاوى وبلاغات المواطنين على مدار 24 ساعة على أرقام (2135858/ 088) أو (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01000623873) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة