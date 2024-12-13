محافظ أسيوط: تنظيم اللقاء الثاني لفعاليات النسخة الثالثة من المؤتمر الوطني للنشء

أكد اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط على إستمرار فعاليات النسخة الثالثة من المؤتمر الوطني للنشء تحت شعار "بناء جيل" بمراكز الشباب والذي تنظمه الإدارة العامة لرعاية الموهوبين والمبدعين وإدارة تنمية النشء بمديرية الشباب والرياضة بأسيوط بمشاركة العشرات من الطلائع والنشء وذلك لخلق جيل واع بقضايا وطنه وقادر على مواجهة التحديات تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ومحافظ أسيوط موضحًا أن فعاليات المؤتمر تستمر على مدار 3 لقاءات بمراكز شباب (ساحل سليم، ابنوب، بني مر) ويتضمن مجموعة من الأنشطة والورش التفاعلية التي تركز على إعداد أوراق السياسات العامة وتحليل القضايا المجتمعية مع تطوير مهارات القيادة والتفكير النقدي والعمل الجماعي خاصة مع إهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالنشء باعتبارهم أمل الغد وشباب المستقبل ما يساهم في تحقيق خطط التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠.

وأضاف محافظ أسيوط أن مديرية الشباب والرياضة بقيادة أحمد السويفي وكيل الوزارة قد نظمت ثاني فعاليات ولقاءات النسخة الثالثة من المؤتمر الوطني للنشء تحت شعار "بناء جيل" بمركز شباب أبنوب بمشاركة 950 من طلاب مدارس التربية والتعليم والأزهر والكنيسة وأعضاء الهيئات الشبابية التابعة لإدارة شباب أبنوب حيث بدأت فعاليات المؤتمر الفعاليات بالسلام الجمهوري والترحيب بالحضور، وأدار اللقاء الدكتور احمد محمد صالح، الدكتور محمد جمعه على، والدكتور عمرو ابو الفضل الأساتذة بكلية الخدمة الإجتماعية قسم تنظيم المجتمع والقس كاراس رأفت راعى كنيسة أبنوب وذلك عن عدة محاور منها دور المؤسسات الدينية في التنشئة الأسرية ودور النشء داخل الأسرة وخدمة المجتمع والأمن القومي بالإضافة إلي إنجازات الدولة المصرية موضحًا أن الهدف من المؤتمر تأهيل وتدريب النشء من المرحلة العمرية من 12 إلى 18 عامًا بعدد من المهارات اللازمة لصقل بناء الشخصية والعمل على بناء وعيهم بصورة سليمة والتي تؤهلهم للمشاركة في الأنشطة العامة والمؤتمرات الدولية ضمن المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الانسان