وكيل جوميز يكشف سبب جديد وراء رحيل المدرب عن الزمالك

الفجر الرياضي
جوزيه جوميز
جوزيه جوميز

صرّح كريم أبو سليمان، وكيل المدرب البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني السابق لنادي الزمالك، بأن المدرب شعر بحزن كبير بسبب تعامل إدارة النادي معه خلال الفترة التي سبقت تتويجه بلقب كأس السوبر الأفريقي على حساب الأهلي.

أوضح أبو سليمان أن جوميز علم بتحركات إدارة الزمالك للتفاوض مع مدرب جديد استعدادًا للتعاقد معه في حال إخفاقه أمام الأهلي في السوبر الأفريقي. وأضاف أن هذا الموقف أثر بشكل كبير على المدرب، حيث شعر بأن استمراره مع الفريق مرتبط بنتيجة مباراة واحدة فقط، مما تسبب في إحباطه.

موقف جوميز من الرحيل

أكد وكيل المدرب أن جوميز لم يغادر الزمالك انتقامًا من الإدارة بسبب موقفها، حيث جاء قرار الرحيل قبل مواجهة المصري بثلاثة أيام فقط. وأشار إلى أن وضع الزمالك الحالي لا يزال يسمح بالتعاقد مع مدرب بديل وإعادة ترتيب الأمور الفنية.

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تابع أبو سليمان أن جوميز كان ينتظر تقديرًا أفضل من إدارة النادي، إلا أن تزايد الأزمات المالية، وعلى رأسها تأخر صرف المستحقات المالية للاعبين، عجّل باتخاذ المدرب قراره بالرحيل.

وأشار إلى أن عرض نادي الفتح السعودي لم يكن العرض الوحيد الذي تلقاه جوميز، لكنه كان الأنسب له، خاصة في ظل عدم حصوله على راتبه لثلاثة أشهر متتالية.

اختتم أبو سليمان تصريحاته بالتأكيد على أن المدرب البرتغالي كان يسعى للاستمرار مع الزمالك في حال توافرت بيئة عمل مناسبة، إلا أن الأزمات المتراكمة أجبرته على البحث عن مصلحته الشخصية والانضمام لنادٍ يقدّر إمكانياته ويوفر له الاستقرار المالي والمستحقات في وقتها.

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