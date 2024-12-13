محافظ أسيوط يؤكد على أهمية تيسير إجراءات طلبات التصالح في مخالفات البناء

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محافظ أسيوط
محافظ أسيوط

أكد اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط على أهمية تيسير إجراءات طلبات التصالح في مخالفات البناء ومدى تقديم الخدمات للمواطنين المتقدمين لتقنين أوضاعهم تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء والدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية مشيرًا إلى أهمية حث المواطنين على التقدم للتصالح في بعض مخالفات البناء واستكمال المستندات المطلوبة لصدور قرار بقبول التصالح تمهيدًا لاستلام نموذج 8 نهائي تصالح.

وأوضح محافظ أسيوط أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة ساحل سليم بقيادة عبد اللطيف فضالة رئيس المركز وبمعاونة نوابه يتابعون منظومة التصالح وسير العمل بمقر المركز التكنولوجي للاطمئنان على آخر المستجدات وأعداد الملفات التي تم تنفيذها واستكمال الإجراءات والملفات المتبقية التي تقدم بها المواطنين والعمل على تذليل أي عقبات أمام هذه الملفات بأسرع وقت ممكن بما يحقق الصالح العام للدولة والمواطن تفعيلًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1121 لسنة 2024 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعهم الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023 مؤكدًا على متابعته اليومية للمراكز التكنولوجية للتأكد من انتظام سير العمل بهذه المنظومة وتذليل العقبات أولًا بأول وتبسيط الإجراءات وتسريع معدلات الأداء بهذا الملف الحيوي

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