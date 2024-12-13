محافظ أسيوط يوجه باستمرار المتابعة للمشروعات الخدمية بالمحافظة



أكد اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط على العمل على تنمية الموارد وتعظيم الإيرادات الخاصة بمشروع العبارات النهرية التابع للمحافظة بضبط الأداء وإعلاء المصلحة العامة تنفيذًا لتوجيهات الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتحقيقًا لخطط التنمية المستدامة ورؤية مصر2030، موجهًا رؤساء المراكز والأحياء بإستمرار المتابعة للمشروعات والقطاعات الخدمية المقدمة للمواطنين بالمراكز والأحياء لتكون بشكل لائق وتقديم كافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام الارتقاء بمستوى تلك الخدمات والتي من بينها خدمات مشروع العبارات النهرية التابع للمحافظة.

وأوضح محافظ أسيوط أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتيج برئاسة محمد حسن الديب رئيس المركز قامت بمتابعة سير العمل بموقع مرسى العبارة النهرية بأبوتيج وانتظام تقديم الخدمات بشكل لائق والتأكيد على تعظيم الإيرادات والتحصيل من المراسي بمشاركة تامر عبدالقوي مدير المتابعة بالمجلس ومؤمن جابر مدير الإشغالات بالمجلس لموقع العبارات النهرية لمتابعة موقع العبارات النهرية مشيرًا إلى أهمية الحفاظ على وحدات ومعدات مشروع العبارات النهرية والتأكد من سلامتها قبل التحرك وتطبيق اشتراطات الأمان والسلامة المهنية لكافة وحدة مشروع العبارات النهرية خاصة في ظل تقلبات الظروف الجوية والشبورة المائية حفاظًا على حياة المواطنين وسلامة المركبات التي تساهم في تسهيل النقل والانتقال للمواطنين وحركة البضائع والسيارات بين المراكز والقرى بالمحافظة.