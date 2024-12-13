نجم برشلونة يقترب من الرحيل في الميركاتو الشتوي

الفجر الرياضي
برشلونة
برشلونة

كشفت تقارير صحفية إسبانية، إلى أن بابلو توري لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني بات قريبًا من الرحيل عن البلوجرانا خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

نجم برشلونة يقترب من الرحيل في الميركاتو الشتوي

وأشارت صحيفة "سبورت" الإسبانية، أن بابلو توري لم يشارك مع برشلونة سوي في 72 دقيقة منذ شهر أكتوبر الماضي، مما يجعله مرشحًا قويًا للرحيل عن الفريق الكتالوني في الميركاتو الشتوي.

رضا عبد العال: رحيل جوميز لن يؤثر على الزمالك زيزو يعاني من ضغط المباريات

فتح باب حجز تذاكر مباراة الزمالك والمصري في الكونفدرالية

ويحتل برشلونة المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم برصيد 38 نقطة، إلا أنه لعب مباراة زائدة عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني (36 نقطة) وعن أتلتيكو مدريد صاحب المرتبة الثالثة (35 نقطة).

ويتواجد الفريق الكتالوني في المركز الثاني في جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا برصيد 15 نقاط، حيث تأكد تأهله إلى الدور المقبل من البطولة الأوروبية العريقة.

مواد متعلقة

وكيل جوميز يكشف سبب جديد وراء رحيل المدرب عن الزمالك

آخر تطورات إصابة نجم الزمالك وموقفه من اللحاق بمباراة المصري في الكونفدرالية
Elfagr.org

الأكثر قراءة

وكيل جوميز يكشف سبب جديد وراء رحيل المدرب عن الزمالك

نجم الأهلي يرفض الانتقال إلى بيراميدز.. وهكذا كان رده

وزير الخارجية والهجرة يلتقي الرئيس التنفيذي لـ "شركة صناعة الطيران الصينية المحدودة"

موقف نجم ريال مدريد من المشاركة في نهائي كأس القارات للأندية

ريال مدريد يتراجع عن صفقة الفيراري

أسعار الفاكهة اليوم الجمعة 13-12-2024 في الدقهلية

الأرصاد تُحذر من حالة عدم استقرار في الأحوال الجوية بهذا الموعد (فيديو)

*أشرف عبد الباقي: "بحقق أحلامي في أولادي