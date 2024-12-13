ريال مدريد يتراجع عن صفقة الفيراري

الفجر الرياضي
ريال مدريد
ريال مدريد

كشفت تقارير إعلامية إسبانية، إلى أن ريال مدريد تراجع عن فكرة التعاقد مع الدولي الكندي ألفونسو ديفيز نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونيخ الألماني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ريال مدريد يتراجع عن صفقة الفيراري

ويسعي نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي للتعاقد مع ديفيز في الميركاتو الصيفي المقبل، حيث أشارت التقارير إلى أن الشياطين الحمر قدموا عرضًا ضخمًا من جل اغراء اللاعب بالانضمام إلى صفوفهم.

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يحل ريال مدريد ضيفًا ثقيلًا على رايو فاليكانو، مساء غد السبت على ملعب "تيريزا ريفيرو"،  في المباراة التي ستجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 36 نقطة، متخلفًا بفارق نقطتين فقط خلف برشلونة المتصدر، وسيسعى الفريق إلى الفوز على فاليكانو من أجل تصدر الليجا.

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