اسعار السمك اليوم الجمعة 13-12-2024 في الدقهلية
شهدت اليوم الجمعة أسعار السمك، ثباتا في الأسعار، في محافظة الدقهلية، حيث استقرت أسعار السمك اليوم، لدى المستهلك فى السوق المحلية، بجميع منافذ محافظة الدقهلية.
ولذا تنشر بوابة الفجر، أسعار السمك اليوم، في مراكز محافظة الدقهلية.
أسعار السمك في الدقهلية جاءت كما يلي:
كما استقرت أسعار السمك، لدى المستهلك فى السوق المحلية، وتراوح البلطي ما بين 60: 90 جنيهًا، كما تراوح الجمبري مابين 170: 390 جنيهًا للكيلو، وتراوح سعر كيلو الكابوريا بأنواعها المختلفة مابين 80: 120 جنيهًا، ووصل سعر كيلو السبيط لـ240 جنيهًا.
ينشر موقع "الفجر " أسعار الأسماك بسوق الجملة، فيما يضاف إلى السعر بين 5 إلى 10جنيهات في أسواق التجزئة….كالتالي
أسعار السمك اليوم
الصنف السعر
بلطى 1 من 81 إلى 85 جنيه
بلطى 2 من 76 إلى 80 جنيه
بلطى اسوانى من 20 إلى 60 جنيه
فلية بلطى من 40 إلى 200 جنيه
قشر بياض من 75 إلى 1،255 جنيه
بياض املس 1 بلدى من 60 إلى 100 جنيه
بياض املس 2 خليجى من 30 إلى 50 جنيه
قراميط – شيلان من 30 إلى 50 جنيه
ثعابين من 50 إلى 250 جنيه
مكرونة خليجى من 65 إلى 75 جنيه
مكرونة سويسي من 60 إلى 110 جنيه
مكرونة مجمدة من 30 إلى 40 جنيه
برانيس اسكندرانى من 60 إلى 110 جنيه
موسى من 180 إلى 400 جنيه
سبيط – كاليماري – سابيا من 180 إلى 400 جنيه
قرش من 30 إلى 60 جنيه
حدادى من 10 إلى 30 جنيه
كابوريا من 40 إلى 240 جنيه
مرجان 1 من 60 إلى 70 جنيه
مرجان 2 من 45 إلى 50 جنيه
مرجان مجمد من 20 إلى 30 جنيه
بربون 1 من 65 إلى 60 جنيه
بربون 2 من 50 إلى 60 جنيه
بربون مجمد من 25 إلى 35 جنيه
دنيس من 90 إلى 210 جنيه
جمبري جامبو من 540 إلى 600 جنيه
جمبري 1 من 430 إلى 510 جنيه
جمبري 2 من 330 إلى 440 جنيه
جمبري 2 مجمد من 175 إلى 375 جنيه
جمبري 3 من 95 إلى 245 جنيه
بوري 1 من 85 إلى 145 جنيه
بوري 2 من 70 إلى 80 جنيه
مازليا – كشر من 60 إلى 110 جنيه
شعور من 60 إلى 110 جنيه
وقار من 75 إلى 145 جنيه
قاروص – لوت من 60 إلى 160 جنيه
موزة من 70 إلى 95 جنيه
باغة من 20 إلى 50 جنيه
سردين من 65 إلى 85 جنيه
كسكمري من 55 إلى 75 جنيه
سردين مجمد من 35 إلى 75 جنيه
ماكريل مجمد من 75 إلى 95 جنيه