إذا ظلمك أحد ردد هذه الأدعية..حكم الدعاء على الظالم في يوم الجمعة

إسلاميات
يوم الجمعة
يوم الجمعة

يعتبر دعاء المظلوم من الأدعية المستجابة عند الله خاصةً يوم الجمعة. حيث يُشرَع للمظلوم أن يقول: "حسبي الله ونعم الوكيل فيمن ظلمني" لأن المظلوم يجعل الله وكيله وحاميه. 

 

إذا ظلمك أحد ردد هذه الأدعية 

 

كما يجب على المظلوم الدعاء والاستعانه بالله ومن أدعية المظلوم:

 

 "اللهم إني أعوذ بك من عين حاسدة قاطعة للرزق، ومن أناس لا تخاف من الظلم اللهم فرّج همي وضيقي وكربي، وارفع عني الظلم وعن كل مظلوم يا رب، واجبر قلوب المنكسرين."

 

"حسبي الله ونعم الوكيل فيمن أذاني اللهم بعزتك وجلالك انصرني على من ظلمني، فأنت العدل الذي لا يظلم عنده أحد." 

 

كما يُسن للمظلوم الدعاء بالحق والعدل، حيث يمكنه أن يقول: 

"يا رب اجعل الظالم يشرب من نفس كأس الظلم، ولا تدع له قوة إلا أضعفتها، ولا سببًا إلا قطعته اللهم أنت وليّنا حين يخوننا البشر، فانصرنا وأنت خير الناصرين."

 

يوم الجمعة 

أهمية الدعاء للميت يوم الجمعة 

 

بالإضافة إلى ضرورة الدعاء للميت في ليلة الجمعة لأن الدعاء للميت من الأعمال المستحبة لا سيما في ليلة الجمعة. 

ومنها تلك الأدعية:

 

"اللهم ارحمه واغفر له، واجعل قبره روضةً من رياض الجنة اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنّا بعده، واجمعنا معه في جنات النعيم."

 

"اللهم ارحم عبدك وابن عبدك، واغفر له، وانظر إليه بعين لطفك وكرمك اللهم ثبّته على القول الثابت يوم يقوم الأشهاد."

 

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سبب تسمية يوم الجمعة بهذا الإسم 

 

كما تعددت اسباب تسمية يوم الجمعة ويقول العلماء سبب تسمية يوم الجمعة بهذا الاسم:

1. لأنه يوم يجتمع فيه الناس للصلاة.

2. لأن سعد بن زرارة -رضي الله عنه- كان يجمع الأنصار فيه.

3. لأن كعب بن لؤي كان يجمع قومه في الجاهلية لتأكيد تعظيم الحرم.

4. لأن اكتمال خلق آدم كان في هذا اليوم.

و حديث النبي -صلى الله عليه وسلم- يؤكد أن الجمعة خير يوم طلعت فيه الشمس، حيث قال: 

"فيه خُلق آدم، وفيه أُدخل الجنة، وفيه أُخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة."

كما يقال إن الدعاء في آخر ساعة من يوم الجمعة مستجاب، مما يدفع المسلمين للإكثار من الدعاء في هذا الوقت طلبًا للرحمة والمغفرة.

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