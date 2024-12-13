اسعار الدواجن اليوم الجمعة 13-12-2024 في الدقهلية

محافظات
الدواجن والبيض
الدواجن والبيض

شهدت أسعار الدواجن البيضاء والحمراء، في محافظة الدقهلية، اليوم الجمعة  استقرارا نسبيا وذلك وفقًا لآخر المستجدات والتطورات التي تشهدها السوق المحلية خلال تعاملاتها.


ورصدت “الفجر”، أسعار الدواجن في محافظة الدقهلية، حيث سجل كيلو الفراخ الأبيض متوسط سعر 75 جنيهًا.

أسعار الفراخ البيضاء

 

انخفض اليوم سعر كيلو الفراخ البيضاء بقيمة 5 جنيهات  لتصل في المزرعة  بـ بين 65و70جنيهًا.


وتصل إل المستهلك بـ  75، 80 جنيهًا إلى المستهلك في المحلات الشعبية.

أسعار الفراخ الساسو اليوم

سعر كيلو الفراخ الساسو اليوم عند في المزارع بسعر 100 جنيها
ويصل إلى المحلات التجارية إلى المستهلك حاليا بسعر 105جنيهًا.

أسعار الفراخ البلدي اليوم

تراوح في المزارع سعر الفراخ البلدي ليصل الكيلو الواحد بـ 105 جنيهًا، وتباع للمواطن في الأسواق الشعبية بـ 110و112 جنيهًا.


أسعار الفراخ الأمهات اليوم 
تراوح كيلو الفراخ الأمهات في المزارع ليباع 75 جنيهًا
ويصل إلى المواطن المستهلك في المحلات بسعر  بين 80و77 جنيهًا.
سعر طبق البيض


سعر التكلفة كرتونة البيض  بين 120 إلى 130 جنيه للطبق، وللمستهلك بمبلغ من 155 إلى 190 خاصة وأن أسعار الأعلاف تشهد انخفاضات واسعة على مدار الأيام الماضية.

أسعار الدواجن البيضاء والحمراء اسعار الدواجن اليوم الجمعة أسعار الفراخ الساسو اليوم أسعار الفراخ الساسو الدواجن اليوم الجمعة الدواجن اليوم الدقهلية اليوم اليوم الجمعة سعر الفراخ البلدى كيلو الفراخ البيضاء

مواد متعلقة

محافظ الدقهلية: تحصين أكثر من 203 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية

مياه الدقهلية: كسر في الخط الرئيسي المغذي لمدينة المنزلة وأعمال الصيانة تستغرق عدة ساعات

أسعار المأكولات البحرية والجمبري اليوم الجمعة 13-12-2024 في محافظة الدقهلية

اسعار السمك اليوم الجمعة 13-12-2024 في الدقهلية

اسعار التوابل اليوم الجمعة 13-12 -2024 في محافظة الدقهلية

أسعار البقوليات اليوم الجمعة 13-12 -2024 في أسواق ومحال محافظة الدقهلية

أسعار الفاكهة اليوم الجمعة 13-12-2024 في الدقهلية

نائب محافظ الدقهلية يتابع أعمال رفع كفاءة وتطوير المنطقة الصناعية بجمصه
Elfagr.org

الأكثر قراءة

ارتفاع جديد للدولار أمام الجنيه المصري في تعاملات اليوم الجمعة 13 ديسمبر 2024

ناسا تسمي أماكن على المريخ تيمنا بثلاثة منتزهات جزائرية

"لا تجعلوا من أنفسكم أضحوكة".. نصيحة الخارجية الصينية للسياسيين الأمريكيين

أبرزها قمة الترجي وبيراميدز.. صدامات قوية في أبطال إفريقيا

شاهد.. تامر حسني يتألق في حفل أرينا الكويت بحضور كامل العدد

أموريم يكشف سر قلب الطاولة على فيكتوريا بلزن

استقرار سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري اليوم 13 ديسمبر 2024

محافظ الدقهلية: تحصين أكثر من 203 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية