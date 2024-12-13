محافظ الأقصر يوجه بتلافي أسباب بطء مشروعات الصرف الصحي وسوق حضري جديد بالحبيل

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جولة محافظ الأقصر
جولة محافظ الأقصر

 تفقد المهندس عبد المطلب عماره، محافظ الأقصر، يرافقه الدكتور هشام أبو زيد نائب المحافظ، بجولة بمدينة البياضية، تابع خلالها اعمال تنفيذ عدد من المشروعات التنموية بقري الحبيل والبغدادي، وذلك في اطار متابعة جهود التنمية بمشروعات الصرف الصحي بمختلف المراكز والمدن والقري والنجوع.

بدأت جولة المحافظ بتفقد طريق قرية الحبيل الرئيسي بداية من مدخل القرية علي طريق الأقصر – أسوان الزراعي مرورًا بكافة نجوع القرية وصولًا إلى نجع الزناقطة ومدخل منشأة العماري.

ووجه المحافظ بتمهيد الطرق وتسويتها مع الاهتمام بأعمال النظافة بشكل يومي لمنع تكاثر الغبار والأتربة لحين رصف الطريق عقب الانتهاء من كافة أعمال توصيلات الصرف الصحي والغاز الطبيعي للقرية.

كما استعرض المحافظ مع المهندسة رقية حماد رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، الموقف التنفيذي لمشروعات الصرف الصحي بالحبيل لخدمة ما يزيد عن 25 الف نسمة هم سكان نجوع قرية الحبيل، حيث أكدت إنه تم الانتهاء من عدد 3 محطات صرف صحي وبحلول شهر أبريل المقبل من المقرر انجاز العمل بمشروع صرف صحي الحبيل بالكامل عقب الانتهاء من أعمال الدفع النفقي التي تسببت في تأخر تسليم المشروع لصعوبة تنفيذ أعمال الحفر ووجود مجاري مائية.

وقبل مغادرته قرية الحبيل أجري المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر إتصالًا هاتفيًا مع المهندس أحمد العصار رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب "الشركة المنفذة لمشروع الصرف الصحي بالحبيل" بحثا خلاله تلافي أسباب بطء العمل بالمشروع وانجاز أعمال الدفع النفقي في المناطق الضيقة والعميقة التي تقع أسفل منسوب المياه الجوفية لتفادى مخاطر التجفيف التي تؤثر على المباني المحيطة.

وخلال تفقده لقطعة الأرض التي تبرع بها الأهالي لإدخال الصرف الصحي لنجع الحواكم، أعطي المحافظ توجيهاته لهيئة الصرف الصحي بالأقصر بمواصلة العمل باستمرار وإزالة اية معوقات لإنهاء مشروعات الصرف الصحي بالحبيل كما تم انهاؤها بمدينة الزينية، مع بدء اعمال المشروع في نجع الحواكم والمناطق التي يتم توصيل الصرف الصحي لها بالقرية في أسرع وقت.

واثناء جولته بالقرية بحث المحافظ مع الأهالي والمسؤولين خطة انشاء سوق حضري جديد للخضروات والفاكهة بالحبيل والذي يهدف إلى تنشيط الحركة التجارية وتوفير فرص عمل، كما بحث سبل الاستفادة من الموقع الحالي لشادر الخضروات والفاكهة في اقامة مشروعات تنموية.

واختتم المحافظ جولته بتفقد اعمال انشاء معهد الحبيل الأزهري وطريق الحبيل الرئيسي تمهيدًا لرصفه عقب الانتهاء من كافة مشروعات الصرف الصحي والغاز الطبيعي لعدم تكسيره مرة أخري.

رافق المحافظ في جولته المهندس محمود شاهين رئيس مدينة البياضية، والمهندسة رقية حماد رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس عبد الله بكري مدير التنفيذ بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي وممثلي شركة المقاولون العرب بالأقصر وقيادات مدينة البياضية.

 

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