أسعار البيض اليوم الجمعة 13-12-2024 في الدقهلية

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البيض اليوم
البيض اليوم

شهدت أسعار البيض والدواجن البيضاء والحمراء، في محافظة الدقهلية، اليوم الجمعة استقرارا نسبيا وذلك وفقًا لآخر المستجدات والتطورات التي تشهدها السوق المحلية خلال تعاملاتها.

 

ورصدت الفجر اسعتر البيض حيث بلغ سعر التكلفة لكرتونة البيض  بين 120 إلى 130 جنيه للطبق، في المزارع، ويصل للمستهلك بمبلغ من 155 إلى 190 جنيها، علما بأن أسعار الأعلاف تشهد انخفاضات واسعة على مدار الأيام الماضية.

 

ونجت محافظة الدقهلية في توفير البيض بالمعارض الدائمة بسعر 145 جنيها 
ورصدت “الفجر”، أسعار لدواجن في محافظة الدقهلية، حيث سجل كيلو الفراخ الأبيض متوسط سعر 75 جنيهًا.

أسعار الفراخ البيضاء

 

انخفض اليوم سعر كيلو الفراخ البيضاء بقيمة 5 جنيهات  لتصل في المزرعة  بـ بين 65و70جنيهًا.


وتصل إل المستهلك بـ  75، 80 جنيهًا إلى المستهلك في المحلات الشعبية.

أسعار الفراخ الساسو اليوم

سعر كيلو الفراخ الساسو اليوم عند في المزارع بسعر 100 جنيها
ويصل إلى المحلات التجارية إلى المستهلك حاليا بسعر 105جنيهًا.

أسعار الفراخ البلدي اليوم

تراوح في المزارع سعر الفراخ البلدي ليصل الكيلو الواحد بـ 105 جنيهًا، وتباع للمواطن في الأسواق الشعبية بـ 110و112 جنيهًا.


أسعار الفراخ الأمهات اليوم 
تراوح كيلو الفراخ الأمهات في المزارع ليباع 75 جنيهًا
ويصل إلى المواطن المستهلك في المحلات بسعر  بين 80و77 جنيهًا.
سعر طبق البيض

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