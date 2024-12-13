الأهلي بالتيشيرت الأحمر والشورت الأسود في مواجهة باتشوكا

الفجر الرياضي
الأهلي
الأهلي

انتهى صباح اليوم الجمعه الاجتماع الفني المخصص قبل مواجهة الأهلي المصري وباتشوكا المكسيكي في رابع مباريات كأس القارات للأندية بحضور ممثلي الناديين والاتحاد الدولي لكرة القدم.

الأهلي بالتيشيرت الأحمر والشورت الأسود في مواجهة باتشوكا

حضر الاجتماع من جانب النادي الأهلي كلا من المهندس خالد مرتجي أمين الصندوق المكلف بمهام نائب رئيس النادي والمنسق العام للبعثة في قطر بالإضافة للكابتن سمير عدلي المدير الإداري ومحمد أسامة إداري الفريق والدكتور أحمد جاب الله طبيب الفريق والعميد علاء صلاح المنسق الأمني وحنان الزيني مدير اللوائح والتراخيص وأشرف أيمن ممثلًا عن إدارة الإعلام وأحمد الطوخي ممثلًا عن إدارة التسويق بشركة الأهلي لكرة القدم.

txt

اختتام فعالية ترويجية لبطولة كأس القارات للأندية

txt

الأهلي يخوض مران مغلق اليوم بالدوحة.. وتفاصيل إصابة نجم الأحمر

وتم الاتفاق خلال الاجتماع على أن يرتدي فريق الأهلي التيشيرت الأحمر بالإضافة للشورت الأسود بينما يرتدي حارس المرمى الزي الأصفر الفسفوري، بينما يرتدي فريق باتشوكا المكسيكي الزي الأبيض الكامل فيما يرتدي حارس المرمى الزي البنفسجي.

وكان باتشوكا قد تغلب أول أمس على فريق بوتافوجو البرازيلي ليتأهل لملاقاة الأهلي على كأس التحدي غدا السبت في السابعة مساءا بتوقيت القاهرة على استاد 974 بالعاصمة القطرية الدوحة.

الأهلي باتشوكا الأهلي وباتشوكا كأس القارات للأندية الأهلي ضد باتشوكا

مواد متعلقة

عاجل.. الإيراني علي رضا فيغاني حكما لمواجهة الأهلي وباتشوكا المكسيكي

الأهلي يخوض أولى تدريباته بالدوحة عصر اليوم

الأكثر قراءة

ارتفاع جديد للدولار أمام الجنيه المصري في تعاملات اليوم الجمعة 13 ديسمبر 2024

"لا تجعلوا من أنفسكم أضحوكة".. نصيحة الخارجية الصينية للسياسيين الأمريكيين

ناسا تسمي أماكن على المريخ تيمنا بثلاثة منتزهات جزائرية

أبرزها قمة الترجي وبيراميدز.. صدامات قوية في أبطال إفريقيا

ارتفاع أسعار الذهب في مصر مع بداية تعاملات الجمعة 13 ديسمبر 2024

السفير العراقي يلتقي مساعد وزير الخارجية المصري

شاهد.. تامر حسني يتألق في حفل أرينا الكويت بحضور كامل العدد

أموريم يكشف سر قلب الطاولة على فيكتوريا بلزن