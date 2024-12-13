انتهى صباح اليوم الجمعه الاجتماع الفني المخصص قبل مواجهة الأهلي المصري وباتشوكا المكسيكي في رابع مباريات كأس القارات للأندية بحضور ممثلي الناديين والاتحاد الدولي لكرة القدم.

الأهلي بالتيشيرت الأحمر والشورت الأسود في مواجهة باتشوكا

حضر الاجتماع من جانب النادي الأهلي كلا من المهندس خالد مرتجي أمين الصندوق المكلف بمهام نائب رئيس النادي والمنسق العام للبعثة في قطر بالإضافة للكابتن سمير عدلي المدير الإداري ومحمد أسامة إداري الفريق والدكتور أحمد جاب الله طبيب الفريق والعميد علاء صلاح المنسق الأمني وحنان الزيني مدير اللوائح والتراخيص وأشرف أيمن ممثلًا عن إدارة الإعلام وأحمد الطوخي ممثلًا عن إدارة التسويق بشركة الأهلي لكرة القدم.

وتم الاتفاق خلال الاجتماع على أن يرتدي فريق الأهلي التيشيرت الأحمر بالإضافة للشورت الأسود بينما يرتدي حارس المرمى الزي الأصفر الفسفوري، بينما يرتدي فريق باتشوكا المكسيكي الزي الأبيض الكامل فيما يرتدي حارس المرمى الزي البنفسجي.

وكان باتشوكا قد تغلب أول أمس على فريق بوتافوجو البرازيلي ليتأهل لملاقاة الأهلي على كأس التحدي غدا السبت في السابعة مساءا بتوقيت القاهرة على استاد 974 بالعاصمة القطرية الدوحة.