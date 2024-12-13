التخطيط العمرانى بالأقصر الإنتهاء من استلام إحداثيات 3 عزب ونجوع بالبياضية لضمهم للحيز العمرانى

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 أعلن المهندس عبد المسيح نبيل مدير إدارة  التخطيط العمراني بمحافظة الأقصر أنه تم الإنتهاء من أستلام 3 عزب  بمدينة البياضية من ضمن ال 28 عزبة المعتمدة مسبقا بالمركز وهى ( البدادرة، الحمزية، والنجاجرة قبلى وبحرى )، وتم موافاة مديرية المساحة بأحداثياتهم لوضع علامات الحيز العمرانى لها على الطبيعة، مشيرًا إلى أن مركز ومدينة البياضية يضم  41 عزبة ونجع، يتبقى منهم 13 عزبة ونجع يجرى العمل على أنهاء إجراءات إعتمادهم للإنتهاء من تحديث الحيز العمرانى لمدينة البياضية بالكامل فى أقرب وقت.


ومن جانبه أشاد محافظ الأقصر بالجهود المبذولة بالتنسيق مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني بالقاهرة، بهدف إنجاز إجراءات أعتماد الحيز العمرانى وتحديثه للتيسير على المواطنين وصول كافة الخدمات والمرافق للمناطق المحرومة.

فى إطار توجيهات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، بضرورة تنفيذ أعمال اللجنة الدائمة المشكلة بالقرارين الوزاريين رقمى "169_ 502" لسنة 2016 والمختصة بمراجعة وإعتماد الأحوزة العمرانية لمدن وقرى الجمهورية.

 

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