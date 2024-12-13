بالصور..إزالة تعدى على مساحة 240 متر وأسترداد أراضى أملاك دولة بالزينية شمال الأقصر







أوضح أحمد أبو عيش رئيس مركز ومدينة الزينية، أنه تم التنسيق مع الأجهزة الأمنية وتنفيذ أعمال إزالة لتعدى عبارة عن أسوار بالطوب الأبيض والأسمنت علي مساحة 240 متر تقريبًا، وتمت الإزالة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالف.

وفي سياق اخر، تابع رئيس المدينة أعمال تركيب الكشافات بالطريق السريع مصر - أسوان الزراعي، والمنطقة المحيطة بمعبد مونتو بالمدامود وفقا لتعليمات محافظ الأقصر برفع كفاءة الإنارة بالمنطقة منذ يومان.

وفى سياق متصل، تم تنفيذ حملات نظافة بقرى الزينية بحري والمدامود قبلي والمدامود بحري والصعايدة، حيث تم رفع نحو 45 طن تقريبًا من التراكمات الترابية والمخلفات الصلبة، وتم قص وتهذيب الأشجار بمدينة الزينية وذلك لسهولة الرؤية الليلية حفاظًا على سلامة المواطنين وتسهيل الحركة المرورية.

في ضوء توجيهات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر لرؤساء المدن بالتصدي بكل حزم للتعديات على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء دون ترخيص، والتعدي على أراضي أملاك الدولة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة نحو إزالة هذه التعديات في المهد.

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