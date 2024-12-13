أموريم يكشف سر قلب الطاولة على فيكتوريا بلزن

الفجر الرياضي
أموريم
أموريم

أكد المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، روبن أموريم، أن قيام لاعبيه بتسريع إيقاع اللعب أمام فريق فيكتوريا بلزن التشيكي، ساهم في تحقيق الفوز على ملعب الأخير.

أموريم يكشف سر قلب الطاولة على فيكتوريا بلزن

كشف أموريم أنه طلب من لاعبيه تسريع إيقاع اللعب والتحركات على أرض الملعب، موضحًا أن هذا هو السبب الرئيسي في تحقيق الفوز، بجانب تبديلين أجراهما في الشوط الثاني.

وفي لقاءاته بعد المباراة، تحدث المدرب البرتغالي عن الروح القتالية للفريق والرغبة في إنهاء مرحلة الدوري في البطولة ضمن المراكز الثمانية الأولى للصعود لدور الـ16 مباشرة وتجنب خوض ملحق التأهل لمرحلة خروج المغلوب.

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وصرح أموريم: "أعتقد أن مستوانا تحسن خلال المباراة، فرضنا سيطرتنا في الشوط الأول، ولكننا لم نخلق فرصا خطيرة، كان هناك نقص في التحركات، وكان الإيقاع بطيئًا نوعًا ما".

وأوضح: "أرضية الملعب صعبت من مهمة توصيل الكرة للمهاجمين، ولكننا كنا مسيطرين، وفيكتوريا أيضًا لم يخلق لاعبوه فرصا تذكر، في الشوط الثاني أهديناهم هدفًا مبكرًا، ثم كان علينا أن نظهر ردة فعل قوية، ضغطنا عليهم في ملعبهم واستطعنا التسجيل".

واختتم: "فوز مهم لمانشستر يونايتد، من المهم أن نقيم أداء الفريق، ولكن الفوز دائمًا ما يجعل التحضير للمباراة التالية في مزاج أفضل".

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أموريم يكشف سر قلب الطاولة على فيكتوريا بلزن