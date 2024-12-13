كشف حقيقة تداول إجبار فتاة على التبرع بالدم في مدينة 6 أكتوبر

حوادث
بوابة الفجر


كشفت أجهزة وزارة الداخلية حقيقة ما تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى بشأن إدعاء أحد المواطنين بقيام العاملين بإحدى سيارات التبرع بالدم بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة لمحاولة إجبار نجلته على التبرع بالدم رغمًا عنها وقيامه بالتواصل مع الجهات المختصة للإستعلام عن السيارة وإبلاغه بعدم تبعيتها لهم.


بالفحص تبين عدم صحة ما تم تداوله وأن المكان المشار إليه لا يوجد به سيارات لجمع تبرعات الدم، وأنه "كرفان ثابت" تابع لبنك الدم بإحدى المستشفيات وحاصل على موافقة من الجهات المختصة لتنظيم حملات للتبرع بالدم.


وبسؤال نجلة الشاكى قررت بأنها أثناء سيرها بمحل الواقعة إستوقفها (أحد الأشخاص، سيدة) وعرضا عليها التبرع بالدم إلا أنها رفضت، عقب ذلك حاول الشخص المشار إليه إستيقافها لإقناعها بالتبرع دون إجبارها على ذلك.

وبسؤال "المسئولين بالمكان" نفيا قيامهما بإجبار الشاكية على التبرع بالدم وإقتصار دورهما على تحفيز المواطنين للتبرع. 
وبمواجهة الشاكى بما أسفر عنه الفحص أيد ذلك وعلل إدعائه لقيام نجلته بنقل صورة غير صحيحة للواقعة وإتصاله بالمسئولين وإستعلامه منهم عن وجود سيارة للتبرع بالدم دون الإشارة إلى الكرفان "محل الشكوى" مما أدى لإعتقاده عن طريق الخطأ بكونها سيارة تقوم بسرقة الدم وبيعه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

أجهزة وزارة الداخلية وزارة الداخلية سيارات التبرع بالدم

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كشف حقيقة تداول إجبار فتاة على التبرع بالدم في مدينة 6 أكتوبر

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