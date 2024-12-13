مياه الدقهلية: كسر في الخط الرئيسي المغذي لمدينة المنزلة وأعمال الصيانة تستغرق عدة ساعات

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مياه الدقهلية
مياه الدقهلية

افادت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية بوجود كسر في الخط الرئيسي المغذي لمدينة المنزلة.
 

و أوضحت الشركة إنه جراء هذا الكسر سيتم قطع المياه عن المدينة لعدة ساعات للقيام بأعمال الصيانة اللازمة لإعادته للخدمة.
 

وأهابت محافظة الدقهلية بالمواطنين بكافة المناطق المتأثرة بانقطاع المياه بالاضافة لجميع الهيئات والمصالح والمستشفيات والمخابز الواقعة في نطاق المناطق المذكورة ضرورة العمل باتخاذ مايلزم  لتوفير إحتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة العمل المشار اليها.

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