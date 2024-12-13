محافظ الأقصر يفتتح معرض الحرف اليدوية والتراثية بمكتبة مصر العامة

افتتح المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، فاعليات منتدى تراثنا ميراثنا فى نسخته الثالثة ؛ والذى نظمته جامعة الأقصر بقيادة الدكتورة صابرين عبد الجليل رئيس جامعة الأقصر، احتفالًا بعيد الأقصر القومي.



وأقيم المنتدى بمكتبة مصر العامة بمحافظة الأقصر وضم عدة فاعليات منها: معرضًا للحرف التراثية ومعرضا للأزياء التراثية، ومعرضا للتراث فى عيون التشكيليين، ومعرضًا للأكلات التراثية، وحفلًا فنيًا يتضمن فقرات متنوعة.

ومن جانبه، أشاد محافظ الأقصر بجودة المعروضات وأثنى على فكرة المعرض وعلى تنوع الحرف الموجودة به، وأن التراث هو الأصل لأفكار جديدة ومتنوعة ويمكن من خلالة التجديد وخلق افكار مبتكرة لتحقيق عائد مادى، وخاطب العارضين" بأنه بقدر تعبهم ومشقتهم فى إخراج منتج يعبر عن تاريخنا العريق"، وأن هذه الموروثات هى التى يبحث عنها السياح لاقتنائها والعودة بها إلى بلدهم للتعبير عن أصالة وعراقة المصريين، كما وعد العارضين بمعرض ثابت للحرفجية فى السوق السياحى.

وقالت رئيس الجامعة أن المنتدي تنظمه جامعة الأقصر للعام الثالث علي التوالي وإنه يستهدف التعبير عن عظمة تاريخنا وحضارتنا وان من ليس له تاريخ، ليس له حاضر أو مستقبل.

وقالت د. رضا عطا الله قومسير المعرض ومدير مركز الحرف ومنسق التواصل المجتمعي بالجامعة ان المعرض يحتوى علي ٣٣ حرفة يدوية وتراثية منها خشب السرسوع وخشب الاركت والمنسوجات اليدوية وأشغال نول النسيج والكروشيه والكانافا والتوت باجز وتصنيع وطحن التوابل والبهارات والخوص والعرجون ورسم الحنة والإكسسوار الخرز والإكسسوار المعدن ونحت الالباستر والرسم علي الأحجار وغيرها.

وأقيم المنتدى بحضور الدكتور رمضان عبد المعتمد مستشار رئيس الجامعة للشئون الثقافية والفنون والتنسيق الحضارى منسق عام المنتدى، واللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر وطلاب ومدرسين بكلية الفنون الجميلة وعددا من اعضاء مجلس النواب ومحبي الفنون والتراث.

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