محافظ الأقصر يفتتح معرض الحرف اليدوية والتراثية بمكتبة مصر العامة

محافظات
جانب من الافتتاح
جانب من الافتتاح

افتتح المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، فاعليات منتدى تراثنا ميراثنا فى نسخته الثالثة ؛ والذى نظمته جامعة الأقصر بقيادة الدكتورة صابرين عبد الجليل رئيس جامعة الأقصر، احتفالًا بعيد الأقصر القومي.

وأقيم المنتدى بمكتبة مصر العامة بمحافظة الأقصر وضم عدة فاعليات منها: معرضًا للحرف التراثية ومعرضا للأزياء التراثية، ومعرضا للتراث فى عيون التشكيليين،  ومعرضًا  للأكلات التراثية، وحفلًا فنيًا يتضمن فقرات متنوعة.
ومن جانبه، أشاد محافظ الأقصر بجودة المعروضات وأثنى على فكرة المعرض وعلى تنوع الحرف الموجودة به، وأن التراث هو الأصل لأفكار جديدة ومتنوعة ويمكن من خلالة التجديد وخلق افكار مبتكرة لتحقيق عائد مادى، وخاطب العارضين" بأنه بقدر تعبهم ومشقتهم فى إخراج منتج يعبر عن تاريخنا العريق"، وأن  هذه الموروثات هى التى يبحث عنها السياح لاقتنائها والعودة بها إلى بلدهم للتعبير عن أصالة وعراقة المصريين، كما وعد العارضين بمعرض ثابت للحرفجية فى السوق السياحى.

وقالت رئيس الجامعة أن المنتدي تنظمه جامعة الأقصر للعام الثالث علي التوالي وإنه يستهدف التعبير  عن عظمة تاريخنا وحضارتنا وان من ليس له تاريخ، ليس له حاضر أو مستقبل.

وقالت  د. رضا عطا الله قومسير المعرض ومدير مركز الحرف ومنسق التواصل المجتمعي بالجامعة ان المعرض يحتوى علي ٣٣ حرفة يدوية وتراثية منها خشب السرسوع وخشب الاركت والمنسوجات اليدوية وأشغال نول النسيج والكروشيه والكانافا والتوت باجز وتصنيع وطحن التوابل والبهارات والخوص والعرجون ورسم الحنة والإكسسوار الخرز والإكسسوار المعدن ونحت الالباستر والرسم علي الأحجار وغيرها.

 وأقيم المنتدى بحضور الدكتور رمضان عبد المعتمد مستشار رئيس الجامعة للشئون الثقافية والفنون والتنسيق الحضارى منسق عام  المنتدى، واللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر  وطلاب ومدرسين بكلية الفنون الجميلة وعددا من اعضاء مجلس النواب ومحبي الفنون والتراث.

IMG-20241213-WA0078
IMG-20241213-WA0078
IMG-20241213-WA0077
IMG-20241213-WA0077
IMG-20241213-WA0076
IMG-20241213-WA0076
IMG-20241213-WA0075
IMG-20241213-WA0075
IMG-20241213-WA0074
IMG-20241213-WA0074
IMG-20241213-WA0073
IMG-20241213-WA0073
IMG-20241213-WA0072
IMG-20241213-WA0072
IMG-20241213-WA0071
IMG-20241213-WA0071
IMG-20241213-WA0070
IMG-20241213-WA0070
IMG-20241213-WA0069
IMG-20241213-WA0069
IMG-20241213-WA0067
IMG-20241213-WA0067
IMG-20241213-WA0068
IMG-20241213-WA0068
IMG-20241213-WA0066
IMG-20241213-WA0066
محافظة الأقصر الاقصر الحرف اليدوية والتراثية الفنون الجميلة جامعة الاقصر رئيس جامعة الاقصر عيد الأقصر القومى كلية الفنون الجميلة محافظ الأقصر معرض الحرف اليدوية مكتبة مصر العامة أعضاء مجلس النواب

مواد متعلقة

الأقصر تحتفل بعيدها القومي بفقرات فلكلورية وفرعونية

محافظ الأقصر يناقش الاستعدادات النهائية لاحتفالية العيد القومى.. الخميس القادم

وسط إشادة من السائحين..الأقصر تواصل أعمال تزيين الشوارع والميادين.. استعدادا لإحتفالات رأس السنة

بالصور.. محافظ الأقصر يبحث خطط تطوير معبدى الطود والمدامود

محافظ الأقصر يلتقى رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية بوزارة المالية

حريق يلتهم أتوبيس يقل 46 سودانيا على الصحراوى الغربي بالأقصر

محافظ الاقصر:استئناف أعمال مشروع الصرف الصحي المتوقف بالبعيرات والضبعية والأقالته خلال الأسبوع المقبل

بحضور وزراء العمل والثقافة والتعليم..وزير التعليم العالي يشهد الحفل الختامي لمبادرة "تمكين" بمعبد حتشبسوت بالأقصر
Elfagr.org

الأكثر قراءة

ارتفاع جديد للدولار أمام الجنيه المصري في تعاملات اليوم الجمعة 13 ديسمبر 2024

"لا تجعلوا من أنفسكم أضحوكة".. نصيحة الخارجية الصينية للسياسيين الأمريكيين

ناسا تسمي أماكن على المريخ تيمنا بثلاثة منتزهات جزائرية

أبرزها قمة الترجي وبيراميدز.. صدامات قوية في أبطال إفريقيا

ارتفاع أسعار الذهب في مصر مع بداية تعاملات الجمعة 13 ديسمبر 2024

السفير العراقي يلتقي مساعد وزير الخارجية المصري

كشف حقيقة تداول إجبار فتاة على التبرع بالدم في مدينة 6 أكتوبر

عاجل| إعلام إسرائيلي: أهالي المحتجزين يتظاهرون قبالة منزل وزير الشؤون الاستراتيجية بالقدس