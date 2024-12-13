ارتفاع جديد للدولار أمام الجنيه المصري في تعاملات اليوم الجمعة 13 ديسمبر 2024

ارتفاع جديد للدولار أمام الجنيه المصري في تعاملات اليوم الجمعة 13 ديسمبر 2024.. شهد سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري ارتفاعًا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم الجمعة، 13 ديسمبر 2024، وفقًا لأحدث تحديثات من البنوك المختلفة. يأتي ذلك وسط تساؤلات المواطنين عن حركة العملة الأمريكية في السوق المصري.

أسعار الدولار في أبرز البنوك المصرية اليوم:

ارتفاع جديد للدولار أمام الجنيه المصري في تعاملات اليوم الجمعة 13 ديسمبر 2024

البنك الأهلي المصري: 50.79 جنيه للشراء و50.89 جنيه للبيع.

بنك مصر: 50.79 جنيه للشراء و50.89 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي (CIB): 50.80 جنيه للشراء و50.90 جنيه للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي: 50.83 جنيه للشراء و50.92 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 50.81 جنيه للشراء و50.91 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 50.80 جنيه للشراء و50.90 جنيه للبيع.

بنك كريدي أجريكول: 50.80 جنيه للشراء و50.90 جنيه للبيع.

بنك HSBC: 50.75 جنيه للشراء و50.85 جنيه للبيع.

بنك فيصل الإسلامي: 50.80 جنيه للشراء و50.90 جنيه للبيع.

البنك العربي الأفريقي الدولي: 50.80 جنيه للشراء و50.90 جنيه للبيع.



يُذكر أن حركة الدولار أمام الجنيه المصري تظل محط اهتمام واسع نظرًا لتأثيرها الكبير على العديد من القطاعات الاقتصادية.