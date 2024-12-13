ارتفاع أسعار الذهب في مصر مع بداية تعاملات الجمعة 13 ديسمبر 2024

ارتفاع أسعار الذهب في مصر مع بداية تعاملات الجمعة 13 ديسمبر 2024.. شهدت أسعار الذهب في السوق المصرية ارتفاعًا جديدًا مع بداية تعاملات اليوم الجمعة، وفقًا لآخر تحديثات الأسعار المعروضة. ويأتي ذلك وسط تساؤلات عديدة من المواطنين حول حركة أسعار الذهب اليومية وتأثيرها على قرارات الشراء والبيع.

وفيما يلي أسعار الذهب المسجلة اليوم:

ارتفاع أسعار الذهب في مصر مع بداية تعاملات الجمعة 13 ديسمبر 2024

عيار 24: وصل سعر الجرام إلى 4838 جنيهًا.

عيار 22: بلغ سعر الجرام 4018 جنيهًا.

عيار 21 (الأكثر تداولًا): سجل الجرام 3835 جنيهًا.

عيار 18: استقر عند 3287 جنيهًا للجرام.

عيار 14: بلغ سعر الجرام 2557 جنيهًا.



أما الجنيه الذهب، فقد سجل سعره 30،680 جنيهًا.

يُذكر أن أسعار الذهب تتأثر بالعديد من العوامل الاقتصادية العالمية والمحلية، مما يجعلها محل متابعة دائمة من المهتمين بالاستثمار أو شراء المشغولات الذهبية.