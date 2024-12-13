"لا تجعلوا من أنفسكم أضحوكة".. نصيحة الخارجية الصينية للسياسيين الأمريكيين



نصحت متحدثة الخارجية الصينية ماو نينغ السياسيين الأمريكيين بأن يتحلوا "بقدر أكبر من المنطق والعقلانية، حتى لا يجعلوا من أنفسهم أضحوكة.

جاء ذلك في المؤتمر الصحفي لماو نينغ اليوم الجمعة، تعليقا على رسائل السيناتور الأمريكي ريك سكوت إلى وزارة الزراعة الأمريكية حيث تابعت: "لا أعرف ما إذا كنتم قد لاحظتم كيف تسببت الأكاذيب والنظريات السخيفة للسياسي الأمريكي في سخرية مستخدمي الإنترنت الصينيين. أنا متأكدة من أن الثوم لم يكن لديه أي فكرة أنه في يوم من الأيام يمكن أن يمثل تهديدا كبيرا للولايات المتحدة". وأشارت ماو نينغ إلى أن قائمة القيود الأمريكية أصبحت تشمل "من الطائرات المسيرة إلى الرافعات، ومن الثلاجات إلى الثوم"، حيث تنظر الولايات المتحدة إلى المزيد والمزيد من المنتجات الصينية باعتبارها تهديدات للأمن القومي، لكن السؤال هو "ما إذا كانت الولايات المتحدة قادرة على تقديم أي دليل ذي معنى".

وتابعت: "يرى المجتمع الدولي بوضوح أن تلك ليست سوى ذريعة للولايات المتحدة للانخراط في الحمائية، وإساءة استخدام قوتها الوطنية، وتقييد وقمع التنمية في الصين".

وشددت متحدثة الخارجية الصينية على أن تعميم مفهوم الأمن القومي فضلا عن تسييس واستغلال القضايا التجارية والاقتصادية والتكنولوجية لن يؤدي سوى إلى تفاقم المخاطر الأمنية على الإنتاج العالمي وسلاسل التوريد.

وأضافت الدبلوماسية: "أود أيضا أن أنصح بعض السياسيين في الولايات المتحدة بأن يتحلوا بقدر أكبر من المنطق والعقلانية حتى لا يجعلوا من أنفسهم أضحوكة".

وكان السيناتور الأمريكي ريك سكوت قد أرسل في وقت سابق رسائل إلى وزارة الزراعة الأمريكية وعدد من الوكالات الأخرى يطلب فيها إجراء تحقيق في سلامة الثوم المزروع في الصين، بعد تقارير تفيد بأن الثوم الصيني يزرع في مياه الصرف الصحي، ثم يتم حصاده في ظروف مروعة، وغالبا ما يستخدم عمالة من العبيد والأطفال. وأثار السيناتور مخاوف بشأن واردات الثوم من الصين، وكيف أن الافتقار إلى الرقابة المناسبة يجعل الأسر الأمريكية عرضة للأغذية غير الآمنة