هل يجوز قراءة سورة الكهف بعد المغرب يوم الجمعة؟

تعرف على حكم قراءة سورة الكهف بعد أذان المغرب وفضلها يوم الجمعة حيث يُثار كثير من التساؤلات حول قراءة سورة الكهف بعد مغرب يوم الجمعة.

تعرف على فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعه

حيث تتعدد التساؤلات حول قراءة سورة الكهف بعد مغرب يوم الجمعة مثل:

هل يجوز قراءتها بعد أذان المغرب؟

وما أفضل وقت لقراءتها يوم الجمعة؟

وهل تجوز قراءتها ليلة الجمعة؟

و هذه الأسئلة تهدف للاستفادة من فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة والتي أوصى النبي -صلى الله عليه وسلم- بالحرص عليها للفوز بالأجر العظيم.

يوم الجمعة

إليك أفضل الأوقات لقراءة سورة الكهف يوم الجمعه لاغتنام فضلها

كما يكون حكم قراءة سورة الكهف بعد أذان المغرب يجوز قراءة سورة الكهف بعد أذان المغرب يوم الخميس حيث يبدأ وقتها من غروب شمس الخميس وحتى غروب شمس الجمعة وهو ما أكده الفقهاء كما قال النبي -صلى الله عليه وسلم: «من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء الله له من النور ما بين قدميه وعنان السماء»

وهذا يشمل قراءة السورة ليلة الجمعة أو في يومها.

و يكون أفضل وقت لقراءة سورة الكهف يبدأ من ليلة الجمعة من مغرب الخميس وتنتهي بغروب الجمعة كما يُستحب قراءتها في أي وقت خلال هذه الفترة، لفضلها العظيم الذي جاء في أحاديث صحيحة حيث قال المناوي:

"يندب قراءتها يوم الجمعة وكذا ليلتها"، وهو ما نص عليه الإمام الشافعي.

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تقي المؤمن من الفتن هذا هو فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعه

بالإضافة إلى فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة حيث وردت أحاديث عدة عن فضلها منها حديث أبي سعيد الخدري عن النبي -صلى الله عليه وسلم-:

«من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين».

كما أوضح العلماء أن قراءة السورة تحفظ من الفتن الكبرى ومنها فتنة الدجال لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-:

«من قرأ العشر الأواخر من سورة الكهف عُصِم من فتنة الدجال».

و تأتي أهمية سورة الكهف في مواجهة الفتن لأنها تضمنت السورة أربع فتن: •فتنة الدين (في قصة أهل الكهف)

•فتنة المال (في قصة صاحب الجنتين)،

• فتنة العلم (في قصة موسى والخضر)،

• وفتنة السلطة (في قصة ذي القرنين).

و هذه الفتن تجتمع في شخص الدجال، لذا فإن قراءة السورة تقي منها كما حثّ النبي -صلى الله عليه وسلم- على قراءة سورة الكهف يوم الجمعة لما لها من فضل عظيم إذ تضيء للمؤمن نورًا بين الجمعتين وتحميه من الفتن.

لذا يستحب الالتزام بقراءة سورة الكهف سواء ليلة الجمعة من مغرب الخميس أو في يومها، واغتنام الأجر والثواب المترتب عليها.