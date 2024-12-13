أول تعليق من سعود عبدالحميد بعد هدفه التاريخي

أبدى اللاعب سعود عبدالحميد سعادته البالغة، بعدما أحرز هدفًا تاريخيًا مع روما الإيطالي.

نشر لاعب منتخب السعودية على إكس منشورًا، أكد خلاله شعوره بالسعادة بإسهامه في انتصار "الذئاب" على سبورتينغ براغا البرتغالي 3-0 في الدوري الأوروبي.

وقال سعود عبدالحميد: "الحمد لله على فضله وتوفيقه".

وأضاف "مبروك الفوز لمشجعي الغيالورسي، +3 نقاط مهمة في مشوارنا الأوروبي".

وتابع "لحظة خاصة في مسيرتي كلاعب بأن أحرز هذا الهدف الأول بقميص روما".

واختتم "شكرًا على كافة الدعم والمؤازرة".

وأصبح عبدالحميد أول لاعب سعودي يسجل في البطولات الأوروبية للأندية عبر التاريخ.

ويأتي هذا الهدف بعد أن صنع عبدالحميد أول أهدافه مع الفريق العاصمي في مباراة ليتشي السبت الماضي، بالجولة 15 من الدوري الإيطالي.