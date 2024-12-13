ياسمينا العبد تناقش قضية الابتزاز الالكتروني في مسلسل ساعته وتاريخه

ظهرت الفنانة ياسمينا العبد في الحلقة الثالثة من مسلسل ساعته وتاريخه، وناقشت قضية الابتزاز الالكتروني بمقابل مادي.



ساعدت "مرام " ياسمينا العبد صديقتها ندى في الصور الذي يهددها بها أحد أقاربها ويطلب منها مبلغ مادي كبير، وتقترح مرام على ندى أنها تبلغ مباحث الانترنت، وتنتهي الحلقة بانتهاء ندى حياتها قبل الإبلاغ.



مسلسل ساعته وتاريخه دراما منفصله كل حلقة تحكي عن جريمة جديدة، ويضم العمل عدد كبير من النجوم، من أبرزهم: ياسمينا العبد، أحمد داش، أحمد أمين، أروى جودة، وغيرهم من الفنانين، وهو من تأليف وإخراج عمرو سلامة.



وفي سياق آخر، تنتظر ياسمينا عرض مسلسل موضوع عائلي 3 على منصة شاهد الإلكترونية يوم 26 ديسمبر، والعمل من بطولة ماجد الكداوني، ياسمينا العبد، سما إبراهيم، محمد رضوان، وهومن تأليف محمد عز الدين وكريم يوسف إخراج أحمد الجندي، وتجسد ياسمينا دور شيماء في المسلسل.





وعرض فيلم سكر 2 في مهرجان البحر الأحمر السينمائي بدورته الرابعة، والفيلم يضم عدد كبير من الأبطال، ومن أبرزهم: ماجدة زكي، حلا الترك، ريهام الشنواني، معتز هشام، محمد ثروت، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف هبة مشاري حمادة وإخراج تامر المهدي، وتدور أحداثه في إطار موسيقي استعراضي.

وتشارك ياسمينا بشكل رسمي في مسلسل لام شمسية، والمقرر عرضه في الماراثون الرمضاني 2025، ويضم عدد كبير من النجوم، من أبرزهم: أمينة خليل، أحمد السعدني، يسرا اللوزي، محمد شاهين، وغيرهم من الفنانين، وهو من تأليف مريم نعوم وإخراج كريم الشناوي، وتدور أحداثه في إطار تشويقي.



وفي سياق آخر، يعد أحدث أعمال ياسمينا العبد هو مسلسل البحث عن علا 2، الذي عرض على منصة نتفليكس، وقدمت ياسمينا شخصية زينة صديقة نادية والتي تساعد علا في الترويج لمشروعها second chance.

البحث عن علا



يضم مسلسل البحث عن علا 2 عدد كبير من النجوم، ومن أبرزهم: هند صبري، ياسمينا العبد، سوسن بدر، ظافر العابدين، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من إخراج هادي الباجوري، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي.

ياسمينا العبد



يذكر أن ياسمينا العبد شاركت في موسم رمضان ٢٠٢٤ بمسلسل مسار إجباري، العمل من بطولة أحمد داش، عصام عمر، صابرين، بسمة، ياسمينا العبد وعدد آخر من الفنانين، ومن إخراج نادين خان.