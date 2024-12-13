الدفاع الروسية تعلن تنفيذ ضربة مكثفة لأوكرانيا ردا على استهدافها تاغانروغ



أعلنت الدفاع الروسية اليوم الجمعة أن قواتها نفذت ضربة مكثفة باستخدام صواريخ ومسيرات على مواقع حيوية في أوكرانيا، وذلك ردا على استهداف مطار عسكري قرب تاغانروع بصواريخ ATACMS.

وشملت الضربة منشآت بالغة الأهمية للبنية التحتية للوقود والطاقة بأوكرانيا، وأشارت الوزارة إلى أن هذه المنشآت ضمنت المرافق الضرورية لتشغيل المجمع الصناعي العسكري الأوكراني.

وأوضحت الوزارة أن الضربة تم تنفيذها بأسلحة بحرية وجوية عالية الدقة بعيدة المدى، إضافة إلى طائرات هجومية مسيرة، وتابع بيان الوزارة: "تم تحقيق جميع أهداف الضربة، وإصابة جميع الأهداف".

وكانت القوات الأوكرانية قد استهدفت مطارا عسكريا في مدينة تاغانروغ بمقاطعة روستوف صباح يوم الأربعاء الماضي باستخدام 6 صواريخ باليستية بعيدة المدى أمريكية الصنع من طراز "أتاكمس"، حيث أكدت وزارة الدفاع الروسية "إسقاط صاروخين منها بواسطة نظام الدفاع الجوي (بانتسير)، وتحويل مسار الصواريخ الأخرى بواسطة وسائل الحرب الإلكترونية"، وأوضح البيان حينها عدم وجود أضرار كبيرة، مشيرا إلى أن مبنيين في المنطقة الفنية للمطار وثلاث وحدات من المركبات العسكرية، إضافة إلى مركبات مدنية في موقف السيارات المجاور للمطار تعرضت لأضرار طفيفة فقط جراء سقوط الشظايا.

وشددت الدفاع الروسية على أن هذا الهجوم بأسلحة غربية بعيدة المدى من قبل نظام كييف لن يمر دون رد، وسيتم اتخاذ الإجراءات المناسبة