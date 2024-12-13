السفير السعودي بالقاهرة: سنقدم نسخة استثنائية لكأس العالم لكرة القدم في 2034

السعودية
بوابة الفجر

أعرب سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية صالح بن عيد الحصيني، عن فخره الشديد وسعادته البالغة بعد إعلان استضافة المملكة العربية السعودية، لبطولة "كأس العالم لكرة القدم 2034"، مؤكدًا إن هذه الخطوة الهامة تأتي بدعم واهتمام من قيادة المملكة - حفظها الله - وتتسق مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.

ونوه السفير الحصيني، بأن تلك الرؤية السديدة حققت نجاحًا باهرًا ومكنت المملكة من ترسيخ مكانتها الرائدة كمركز رياضي عالمي، بطبيعتها الساحرة والمتنوعة وشغفها الطموح، وامكانياتها الاستثنائية في كافة القطاعات، وتبنيها نهجًا يمهد الطريق نحو مستقبل مشرق لكرة القدم على المستوى المحلي والدولي.

وأكد السفير السعودي بأنه على يقين وثقة تامة بجاهزية واستعداد المملكة لتقديم تجربة استثنائية يشهد عليها العالم أجمع بعون الله ومشيئته. خاصة وأن المملكة العربية السعودية تتمتع بسجل حافل بالنجاحات في استضافة كبرى الفعاليات الدولية، وتمتلك المهارات والخبرات اللازمة لإدارة الأعداد الضخمة من الزوار وتقديم خدمات استثنائية وفقًا لأعلى المعايير العالمية. كما تعمل المملكة على تسخير الرؤية المتكاملة والخبرات المتراكمة من أجل تنظيم بطولة تبني إرثًا متميزًا يعزز مشاعر الفخر لدى الشعب السعودي.

مواد متعلقة

كويكا والأكاديمية الوطنية للتدريب تحتفلان بإتمام برنامج تدريب بناء القدرات

إسبانيا تشارك بثلاثة أفلام في الدورة السابعة عشر من بانوراما الفيلم الأوروبي

خلال ندوة بالقاهرة.. رئيس كويكا يسلط الضوء على أهمية الشراكة بين مصر وكوريا

مصر وكوريا توقعان اتفاقية لتعزيز التعليم الفني بجامعة بني سويف التكنولوجية

مساعد وزير الخارجية يبرز أهمية القدرات البشرية في التناول الأممي والدولي للذكاء الاصطناعي

سفير سيدني بالقاهرة: أستراليا شريكا رئيسيا لمصر في الزراعة والأمن الغذائي

صناع أفلام أمريكيون لـ "الفجر": شباب السينمائيين المصريين لديهم طموح كبير وحس فكاهي

السفيرة الأمريكية بالقاهرة: حريصون على تعزيز التعاون الثقافي والفني مع مصر
Elfagr.org

الأكثر قراءة

لهذا السبب.. جلسة تجمع أحمد مجدي بلاعبي الزمالك

بعد إصابته مع المنتخب.. آخر تطورات إصابة نجم الزمالك

حمزة المثلوثي ينتظم في التدريبات الجماعية استعدادًا لمباراة المصري في الكونفدرالية

وزيرة التضامن الاجتماعي تحيل واقعة تعريض أم لطفلها لإهمال والخطر للنيابة العامة

الكرملين: تصريح ترامب ينسجم مع رؤيتنا لأسباب التصعيد في أوكرانيا

بعد تصدرها مؤشرات بحث جوجل.. تعرف على أبرز المعلومات عن الفنانة شرين عبدالوهاب

بعد تصدرها التريند.. أزمات في حياة الإعلامية ريهام سعيد

"أمر لا يقلقني".. تصريح قوي من سلوت بشأن صلاح