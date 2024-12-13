يواجه اللاعب أليخاندرو غرناتشو اتهامات مثيرة، بشأن قيامه بتسريب تشكيل مانشستر يونايتد.

اتهام جارناتشو بتسريب تشكيل مانشستر يونايتد

ذكرت حسابات مهتمة بأخبار النادي الإنجليزي على منصة إكس، أن اللاعب الأرجنتيني قام بتسريب تشكيلة الفريق لأحد المشجعين عدة مرات في وقت سابق.

ونشر حساب unitedsc0ut البريطاني، أن أليخاندرو غرناتشو يقوم بتسريب تشكيل الفريق باستمرار.

وتم تسريب عدد من المحادثات للاعب منتخب الأرجنتين مع أحد المشجعين، يؤكد خلالها أنه لن يشارك أساسيًا ضمن تشكيل مانشستر يونايتد في إحدى المباريات.

ولفت إلى أن اللاعب ماركوس راشفورد سيبدأ أساسيًا من أجل الحصول على دعم الجهاز الفني.

وأكد أن هذا الأمر حدث في أكثر من مباراة، بينما يقوم المشجع بتداول هذه المعلومات قبل انطلاق المباريات، ما يجعل تشكيل الفريق معروفًا قبل الإعلان الرسمي.