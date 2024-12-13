وكيل أوقاف الفيوم في جولة مرورية على المساجد قبيل صلاة الجمعة لمتابعة سير العمل وانضباطه

قام الدكتور محمود الشيمي، وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم بالمرور على المساجد قبيل صلاة الجمعة،كما كلف مدير الدعوة، ومديري الإدارات، والمفتشين بالمرور على المساجد؛ لمتابعة حسن سير العمل وانضباطه.

وأكد الدكتور محمود الشيمي، وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم، أن المسئولية تتطلب منا جميعا المتابعة المستمرة والتواصل المباشر؛ لمتابعة سير العمل الدعوي ومناقشة جميع الأعمال الإدارية، مشيرًا إلى ضرورة بذل المزيد من الجهد في تكثيف المرور على المساجد، ومتابعة الأنشطة الدعوية؛حتى يؤدي المسجد دوره الحيوي في نشر الفكر الوسطي خدمة لديننا ووطننا.



كما أكد، على ضرورة متابعة أعمال النظافة بجميع المساجد لاستقبال الرواد وخصوصا أسطح المساجد، وإزالة المخلفات الموجودة عليها،وكذلك إزالة كل ما يسيئ إلى مظهرها الحضاري، ويكون ذلك تحت إشراف مدير الإدارة شخصيا، مضيفًا أن القيادة الدعوية لا بد وأن تكون مؤمنة بالرسالة التي شرفها الله تعالى بها، موجهًا بضرورة أداء الواجب الدعوي والوطني، ومتابعة الحضور والانضباط، مع الحرص على الالتزام بالمظهر المشرف والسلوك المنضبط.

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