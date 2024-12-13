يخوض 7 لاعبين من المنتخب المصري للفنون القتالية المختلطة «MMA» اليوم الجمعة منافسات نصف نهائي بطولة العالم للفنون القتالية المختلطة المقامة في العاصمة الأندونيسية جاكرتا حتى 15 ديسمبر 2024.

7 مصريين في منافسات نصف نهائي بطولة العالم للفنون القتالية المختلطة «MMA»

وتلاقي البطلة داليا إبراهيم بطلة منتخب إندونيسيا تراي فيونا في منافسات وزن 47 كجم والبطلة نبيلة علاء الدين نظيرتها بطلة منتخب كازخستان أورزخان زنينب في منافسات وزن فوق 72 كجم

كما تواجه البطلة تغريد حمدي بطلة منتخب أمريكا كاموف تايلير في منافسات وزن تحت 72 كجم

كما تلاقي البطلة سهيلة علي بطلة منتخب التشيك في منافسات وزن 65 كجم كما يواجه البطل عبدالله محمد بطل منتخب كازاخستان ساحيندوكوف ساران في وزن 65 كجم كما يلاقي البطل محمد مصطفى بطل منتخب كازاخستان شازخينوف ماناربيك في منافسات وزن 102 كجم.

وتشارك مصر في منافسات بطولة العالم للفنون القتالية المختلطة MMA بـ 11 لاعب ولاعبة بواقع 7 لاعبين و4 لاعبات.

وتضم قائمة اللاعبين المشاركين في البطولة معاوية عبد الناصر وزن 57 كجم، عبد الحكيم أحمد وزن 61 كجم، عبدالله رمضان وزن 65 كجم، عامر الشنشوري وزن 70 كجم، أيمن جلال وزن 79 كجم، عبد الرحمن محمد سعيد وزن 93 كجم، محمد مصطفى محمود وزن 102 كجم.

فيما تضم قائمة اللاعبات داليا إبراهيم وزن 47 كجم، سهيلة علي مصطفي وزن 65 كجم، تغريد حمدي أبراهيم وزن 72 كجم، نبيلة علاء الدين وزن فوق +72 كجم.

ويحضر محمد إبراهيم عضو مجلس إدارة الاتحاد الدولي، رئيس الاتحاد المصري والأفريقي للمواي تاي الجمعية العمومية والاجتماعات بصفته الدولية والتي تقام على هامش بطولة العالم للفنون القتالية المختلطة MMA.

وتتكون بعثة الفراعنة من 15 فردا بواقع 2 جهاز إداري و2 جهاز فني وتدريبي و11 لاعب ولاعبة ويترأس البعثة محمود سعيد رئيسا للبعثة ورمضان نعمان ومحمود سلامة مدربا المنتخب.

الجدير بالذكر أن منتخب مصر للمواي تاي حصد 11 ميدالية في بطولة العالم للفنون القتالية المختلطة MMA في عام 2023.

