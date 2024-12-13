أكد المدير الفني لفريق ليفربول، أرني سلوت، رفضه الحديث عن مستقبل النجم الدولي المصري محمد صلاح مع النادي الأحمر، معربًا في الوقت نفسه عن أمله في مواصلة قائد منتخب "الفراعنة" توهجه مع الفريق هذا الموسم.

"أمر لا يقلقني".. تصريح قوي من سلوت بشأن صلاح

من المقرر أن ينتهي عقد محمد صلاح مع ليفربول في يونيو (حزيران) المقبل، ولا تزال المفاوضات جارية بين ممثلي اللاعب وإدارة ليفربول من أجل تمديد التعاقد.

وصرح سلوت في المؤتمر الصحافي الذي عقده اليوم الجمعة، للحديث عن مباراة ليفربول وضيفه فولهام، المقررة غدًا السبت: "اعمل مع الكثير من اللاعبين المميزين هنا، ومحمد صلاح هو بالتأكيد واحد منهم، لكنه أيضًا واحد من اللاعبين الذين يجب أن يسجلوا الأهداف، مثل المهاجمين الآخرين لدينا".

وأضاف سلوت: "أحد الأسباب وراء احتفاظنا بشباكنا نظيفة في العديد من اللقاءات، لأننا ندافع بـ11 لاعبًا ونهاجم بـ11 لاعبًا، وهو واحد من اللاعبين الذين يشكلون المنتج النهائي في هجماتنا، إنه يقوم بذلك بشكل جيد حقًا على مدار سنوات مع ليفربول، ونأمل أن يستمر في القيام بذلك في الأسابيع المقبلة أيضًا".

وفيما يتعلق بتجديد عقود صلاح وترينت ألكسندر أرنولد وفيرجل فان دايك، صرح سلوت: "أمر لا يقلقني، نحن نقبل الموقف كما هو، الوضع باق على ما هو عليه، إنهم يلعبون في ناد جيد جدا وهم يؤدون بشكل رائع حقًا في الوقت الحالي، نأمل أن نحافظ على هذا الأداء لفترة طويلة".

وتحدث سلوت عن فوز ليفربول 1 / صفر على مضيفه جيرونا الإسباني ببطولة دوري أبطال أوروبا، يوم الثلاثاء الماضي، وقال: " "لو لم نهدر هذا العدد من الفرص التي سنحت لنا، لكنت قد وضعت بعض النقاط الإيجابية في الحسبان. والآن أصبحنا نعتمد على حارس مرمى فريقنا".



وأضاف مدرب ليفربول في تصريحاته، التي أوردها الموقع الإلكتروني الرسمي لرابطة الدوري الإنجليزي الممتاز "إذا لم تلعب بشكل جيد ولكنك لا تستقبل أي هدف، فهذا لا يزال أمرا إيجابيا".

وتابع: "هناك أيضا بعض النقاط الإيجابية. عدد التسديدات التي تصدينا لها، ودافعنا في بعض هجمات الفريق المنافس بشكل أفضل أو مختلف عما فعلناه ضد نيوكاسل، وكان أداء الشوط الثاني أفضل من الأول".

وطالب المدرب الهولندي لاعبيه باستغلال الفرص، حيث قال "لا يمكنك أن تهدر هذا الكم من الفرص التي سنحت لك في الشوط الأول. إذا لعبت ضد فرق أفضل، فإن هذا سيضر بك".