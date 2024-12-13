مصر تحصد 13 ميدالية في منافسات بطولة إفريقيا للكيك بوكسينج

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

حصد المنتخب المصري للكيك بوكسينج 13 ميدالية متنوعة خلال منافسات بطولة إفريقيا للكيك بوكسينج التي أقيمت في دولة جنوب إفريقيا والمؤهلة للورلد كومباكت جيمز  التي تقام في الصين العام القادم.

مصر تحصد 13 ميدالية في الكيك بوكسينج

وفاز الفراعنة بـ 13 ميدالية متنوعة بواقع 4 ميداليات ذهبية و2 ميدالية فضية و7 ميداليات برونزية.

وحصد المركز الأول والميدالية الذهبية كلا من محمد عبدالهادي بطل الوزن الثقيل+91 كجم وياسين السيد محمود وزن 63 كجم ومحمد خالد بطل وزن 86 كجم وإكرام السيد بطلة وزن 70 كجم.

فيما حصل على المركز الثاني والميدالية الفضية داليا محمود فهمي وزن 65 كجم وزينب محمد وزن 60 كجم في أسلوب بوينت فايت فيما حصل على الميداليات البرونزية والمركز الثالث إسراء سليمان، زياد خالد، محمد شعبان، يزيد محمد حسين، مروان مصطفي، كامل محمد الوزير، روزا  أحمد.

وتتكون البعثة المصرية من 22 شخصا بواقع 14 لاعب ولاعبة فيما يترأس البعثة محمد صبيح رئيس الاتحاد المصري للكيك بوكسينج.

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ويضم منتخب الرجال كل من: زياد خالد شوق 63،5 كجم أسلوب k1، محمد شعبان 75 كجم، محمد عبد الهادي +91 كجم، محمد خالد وزن 86 كجم، ياسين السيد وزن 63،5 كجم في أسلوب لو كيك.

فيما يضم قائمة اللاعبات الآنسات الكبار إكرام السيد وزن 70 كجم، إسراء سليمان وزن 52 كجم، دينا نصر وزن 60 كجم، داليا محمود وزن 65  كجم، زينب محمد وزن 60 كجم في أسلوب بوينت فايت.

ويضم فريق البراعم والناشئين بقيادة الكابتن إبراهيم حلمي كل من كامل محمد كامل وزن + 47 كجم، مروان مصطفي وزن 63 كجم،يزيد محمد وزن 57 كجم، روز احمد وزن 42 كجم.

ويقود اللاعبين واللاعبات فنيا عبدالهادي عبدالسلام مدرب الرجال إبراهيم حلمي مدرب منتخب السيدات ومريم يحيى.

وشارك من الحكام في بطولة إفريقيا  للكيك بوكسينج الحكم الدولي زينب مأمون والحكم الدولي محمد الزعيم واللذان حصلا على تجديد الشارة الدولية.

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