عقد أحمد مجدي القائم بأعمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم الجمعة على ملعب النادي، بحضور حازم إمام المدرب المساعد وعماد المندوه مدرب الحراس، استعدادًا للقاء المصري المقبل في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

لهذا السبب.. جلسة تجمع أحمد مجدي بلاعبي الزمالك

وأكد أحمد مجدي في حديثه على أهمية مباراة المصري المقبلة وضرورة تحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط، وشدد على ضرورة التركيز في الفترة الحالية وبذل أقصى جهد.

وشرح القائم بأعمال المدير الفني برنامج تدريب اليوم للاعبين قبل انطلاق المران.

ويستعد فريق الزمالك لمباراة المصري المقرر لها يوم الأحد المقبل باستاد الجيش ببرج العرب، في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.