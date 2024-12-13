بعد إصابته مع المنتخب.. آخر تطورات إصابة نجم الزمالك

الفجر الرياضي
الزمالك
الزمالك

واصل محمد السيد لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته التأهيلية خلال مران اليوم الجمعة، الذي أقيم على ملعب النادي استعدادًا لمباراة المصري المقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

بعد إصابته مع المنتخب.. آخر تطورات إصابة نجم الزمالك 

ويعاني اللاعب من إصابة بمزق في منشأ العضلة الأمامية، تعرض لها مع منتخب الشباب خلال دورة شمال إفريقيا.

وفي نفس الوقت أدى السنغالي سيدي ندياي مهاجم الفريق تدريبات تأهيلية بالكرة على هامش المران.

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 ويستعد فريق الزمالك لمباراة المصري المقرر لها يوم الأحد المقبل باستاد الجيش ببرج العرب، في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

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