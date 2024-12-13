انتظم التونسي حمزة المثلوثي مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التدريبات الجماعية للأبيض، خلال المران الذي أقيم اليوم الجمعة على ملعب النادي، استعدادًا لمباراة المصري البورسعيدي، في بطولة كأس الكونفدارلية الأفريقية.

حمزة المثلوثي ينتظم في التدريبات الجماعية استعدادًا لمباراة المصري في الكونفدرالية

وتماثل المثلوثي للشفاء من الإصابة التي تعرض لها في مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية، وكانت عبارة عن كدمة قوية في القفص الصدري.

وكان حمزة المثلوثي خضع لبرنامج تأهيلي مكثف خلال الفترة الماضية تحت إشراف الجهاز الطبي، قبل المشاركة في مران اليوم بصورة طبيعة.

ويستعد فريق الزمالك لمباراة المصري المقرر لها يوم الأحد المقبل باستاد الجيش ببرج العرب، في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

