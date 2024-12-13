الكرملين: تصريح ترامب ينسجم مع رؤيتنا لأسباب التصعيد في أوكرانيا

أكد الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن تصريح الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب حول خطورة استهداف العمق الروسي بصواريخ ATACMS الأمريكية يتفق تماما مع موقف موسكو.

وقال بيسكوف للصحفيين اليوم الجمعة: "ذلك التصريح يتطابق تماما مع موقفنا، أي أنه في هذه الحالة لدينا نفس الرؤية لأسباب التصعيد. وبطبيعة الحال، هذا ينال إعجابنا. من الواضح أن ترامب يدرك ما الذي يصعد النزاع".

وأمس الخميس وصف ترامب سماح إدارة الرئيس جو بايدن باستخدام صواريخ ATACMS الأمريكية بعيدة المدى لضرب العمق الروسي بأنه "جنون"، واعتبره عاملا يؤدي إلى مزيد من التصعيد.

وفي الوقت نفسه، أشار بيسكوف إلى أنه "لا داعي أن نستبق الأمور ونحاول التنبؤ والتكهن بالإجراءات التي سيتم اتخاذها بعد تنصيب" ترامب.

وقال ردا على سؤال عما إذا كانت موسكو تتوقع من ترامب أن يتراجع عن قرار ضرب عمق الأراضي الروسية بالصواريخ الأمريكية: "لن يعرف ذلك إلا بمرور الوقت، فدعونا ننتظر حتى اللحظة التي سيتسلم فيها الرئيس المنتخب مفاتيح المكتب البيضاوي".

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 21 نوفمبر، إنه ردا على سماح الولايات المتحدة وحلفائها في حلف الناتو باستخدام صواريخها بعيدة المدى ضد روسيا، واستخدامها الفعلي في مقاطعتي كورسك وبريانسك الروسيتين، اختبرت روسيا بنجاح أحدث صاروخ متوسط المدى من طراز "أوريشنيك "حيث ضربت القوات الروسية في مدينة دنيبروبتروفسك الأوكرانية أحد أكبر المجمعات الصناعية العسكرية المعروفة منذ عهد الاتحاد السوفيتي.

وشدد بوتين على أن السياسات الاستفزازية للغرب يمكن أن تؤدي إلى عواقب وخيمة عليه في حال انزلاق الصراع في أوكرانيا إلى مزيد من التصعيد