رئيس إفريقيا الوسطى يرحب بـ "المقاولون العرب".. وتوقيع بروتوكول لإعادة تأهيل طريق بطول 194 كيلو

استقبل الرئيس فوستين ارشانج تواديرا، رئيس جمهورية إفريقيا الوسطى، المهندس أحمد العصار، رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، يرافقه المهندسة هبة أبو العلا، عضو مجلس الإدارة، والمهندس حسن حسون، العضو المنتدب لشركة المقاولون العرب الكونغولية، حيث رحب رئيس إفريقيا الوسطى بشركة المقاولون العرب فى بلاده، وأثنى على أداء الشركة فى القارة الأفريقية، ودعا المهندس أحمد العصار إلى ضرورة العمل داخل إفريقيا الوسطى.

وعقب لقاء وفد الشركة برئيس جمهورية إفريقيا الوسطى بالقصر الرئاسى، تم توقيع بروتوكول لدراسة تنفيذ وإعادة تأهيل طريق بطول 194 كم، ووقع البروتوكول السيد اريك روكوسى، وزيرالأشغال العامة، والمهندس أحمد العصار. وخلال التوقيع أعرب الوزير عن سعادته لوجود المقاولون العرب، مشيرا إلى أن هذا المشروع يحتاج إلى خبرة كبيرة وهو ما يتوافر لدى شركة المقاولون العرب ذات التاريخ الكبير فى تشييد الطرق، والتى تنتشر بدول القارة، وأكد ثقته الكبيرة بامكانات الشركة.

من جانبه أشار المهندس احمد العصار إلى استعداد الشركة لدراسة المشروع، تمهيدا لبدء التنفيذ، وأكد الجاهزية للعمل بدولة إفريقيا الوسطى، للمساهمة فى نشر التنمية ونقل الخبرة للأشقاء.

من جانبه أكد المهندس شريف الشربينى، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تقديم الدعم الكامل للشركة، بهدف التوسع فى مشروعاتها مع الأشقاء فى دول إفريقيا، مشيرا إلى أن المقاولون العرب خير سفير لمصر بالخارج، وإحدى آليات ربط مصر بدول القارة، والتعاون مع دولها فى المشروعات التنموية المختلفة.