وكالة التجارة والتنمية الأمريكية تتعاون مع الشركة المصرية العامة للبترول لتقليل انبعاثات الميثان

منحت وكالة التجارة والتنمية الأمريكية اليوم منحة للمساعدة الفنية إلى الهيئة المصرية العامة للبترول لدعم أولوية مصر في نشر التكنولوجيا المبتكرة للحد من انبعاثات الميثان وتحسين جودة الهواء وتعزيز الصحة العامة. وستحدد المساعدة الفنية التي تقدمها وكالة التجارة والتنمية الأمريكية المصادر الرئيسية لانبعاثات الميثان في صناعة النفط والغاز في مصر وربطها بموردي التكنولوجيا الأمريكيين ذات الصلة لتطوير خارطة طريق للحد من هذه الانبعاثات في جميع أنحاء القطاع.

وقال إينو ت. إيبونج، مدير وكالة التجارة والتنمية الأمريكية: "ستحفز هذه الشراكة مع الهيئة المصرية العامة للبترول نشر التكنولوجيات للحد من انبعاثات الميثان مع تحقيق الربح من الموارد المهدرة". "تعد الصناعة الأمريكية رائدة عالمية في مجال الابتكار في هذا المجال، وتفخر وكالة التجارة والتنمية الأمريكية بدعم طموحات مصر مع فتح الأبواب أمام الحلول الأمريكية".

وقد اختارت الهيئة المصرية العامة للبترول شركة IHS Global Inc. (IHS Global)، وهي شركة تابعة لشركة S&P Global Inc.، لتقديم المساعدة الفنية، والتي ستحدد أيضًا المشاريع المرشحة لعطاءات الحد من انبعاثات الميثان وتقييم الأسواق المحتملة والطرق لتحقيق الدخل من الحد من انبعاثات الميثان. يقدم قطاع النفط والغاز بعضًا من أعظم الفرص لتحقيق تخفيضات فعالة من حيث التكلفة في انبعاثات الميثان العالمية. تقود الصناعة الأمريكية تطوير التقنيات المبتكرة التي يمكن أن تساعد في معالجة هذه الأولوية.

وقال وزير البترول والثروة المعدنية المصري كريم بدوي: "يسعدنا أن نكون هنا اليوم لتوقيع هذه المنحة التي ستدعم تطوير خريطة الطريق هذه". "نحن نقدر شراكتنا مع USTDA ونتطلع إلى مواصلة عملنا على الحد من الانبعاثات في قطاع البترول والعمل معًا على انتقال مصر إلى الطاقة الخضراء".

وقالت هيرو مصطفى غارغ، سفيرة الولايات المتحدة في القاهرة: "تساعد مثل هذه المنح من USTDA في تطوير البنية التحتية المستدامة وتعزيز النمو الاقتصادي في مصر، وخلق فرص عمل جيدة للأمريكيين والمصريين وتعزيز التجارة والاستثمار في الاتجاهين".

وقال السفير كارلوس باسكوال من شركة إس آند بي جلوبال، ممثلًا لشركة آي إتش إس جلوبال: "نحن سعداء للغاية باختيارنا من قبل الهيئة المصرية العامة للبترول والوزارة لتقديم هذه المساعدة الفنية، والتي ستفيد في دعم قيادة مصر لإطلاق برنامج منهجي يخلق مسارًا قابلًا للتكرار لمعالجة انبعاثات الميثان في قطاع البترول". "نشكر وكالة التجارة والتنمية الأمريكية على التزامها بهذا المشروع ونتطلع إلى تحديد مسار للهيئة المصرية العامة للبترول لتقليل الانبعاثات وتوفير أمن الطاقة لمصر".

تدعم هذه المساعدة الفنية أولويات الولايات المتحدة مثل الشراكة من أجل البنية التحتية العالمية والاستثمار والشراكة العالمية لوكالة التجارة والتنمية الأمريكية للبنية التحتية الذكية مناخيًا من خلال الترويج لاستخدام التقنيات والخدمات الأمريكية في مشاريع البنية التحتية الذكية مناخيًا في قطاع الطاقة في الخارج. كما ستعمل على تعزيز التزامات مصر بموجب تعهد الميثان العالمي لخفض انبعاثات الميثان بنسبة 30٪ عن مستويات عام 2020 بحلول عام 2030.