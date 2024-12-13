موعد مباراة امبولي وتورينو في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

يلتقي نادي امبولي مع نظيره تورينو اليوم الجمعة الموافق 13 ديسمبر الحالي في لقاء منتظر بينهم بستاد كارلو كاستيلاني ضمن منافسات الجولة 16 من الدوري الإيطالي.

موعد مباراة امبولي وتورينو

وتنطلق صافرة بداية مباراة امبولي وتورينو مساء اليوم في تمام الساعة 9:45 بتوقيت القاهرة والساعة 10:45 بتوقيت السعودية والدوحة والساعة 11:45 بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة امبولي وتورينو

تردد قناة أبوظبي الرياضية

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11411

الاستقطاب: أفقي H

معدل الترميز: 30000

معامل تصحيح الخطأ: 5/6