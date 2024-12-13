تدريبات تأهيلية خاصة للاعبي الزمالك قبل لقاء المصري في الكونفدرالية

الفجر الرياضي
مران الزمالك
مران الزمالك

أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات تأهيلية في بداية مران اليوم الجمعة، الذي أقيم على ملعب النادي استعدادًا لمباراة المصري المقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

تدريبات تأهيلية خاصة للاعبي الزمالك قبل لقاء المصري

وخاض اللاعبون الفقرة البدنية تحت إشراف ماريو تومليانوفيتش مدرب الأحمال بالنادي، والتي تضمنت تدريبات بدنية متنوعة، بجانب فقرة بالكرة.

txt

حمزة المثلوثي ينتظم في التدريبات الجماعية استعدادًا لمباراة المصري في الكونفدرالية

txt

بعد إصابته مع المنتخب.. آخر تطورات إصابة نجم الزمالك

 ويستعد فريق الزمالك لمباراة المصري المقرر لها يوم الأحد المقبل باستاد الجيش ببرج العرب، في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

الزمالك المصري الزمالك والمصري كاس الكونفدرالية الافريقية الزمالك ضد المصري البورسعيدي

مواد متعلقة

لهذا السبب.. جلسة تجمع أحمد مجدي بلاعبي الزمالك

مصر تحصد 13 ميدالية في منافسات بطولة إفريقيا للكيك بوكسينج

الأكثر قراءة

دي بروين يحكي عن عائلته التي تخلت عنه.. تفاصيل نارية

مدرب ريال مدريد يدعم جوارديولا ويتغنى بـ تشواميني ويكشف موقف كيليان مبابي

الزمالك يختتم تدريباته غدًا السبت استعدادا لمواجهة المصري في الكونفدرالية

24 ديسمبر.. علي الحجار يروج لحفله في جامعة مصر

تعليق أشرف عبد الباقي عن نجاح تجربة ابنته زينة الإخراجية في فيلم "مين يصدق"

ترتيب الدوري الايطالي قبل مباريات اليوم الجمعة

طرح البوستر الرسمي للجزء الثالث من مسلسل "موضوع عائلي"

موعد المؤتمر الصحفي لمباراة الزمالك والمصري في الكونفدرالية الإفريقية